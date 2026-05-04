Wkrótce po groźbach wystosowanych przez siły Teheranu irańska agencja prasowa Fars poinformowała, że ​​amerykański okręt wojenny w cieśninie został trafiony pociskami i zmuszony do zawrócenia. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA zaprzeczyło, jakoby jakiekolwiek statki zostały trafione.

Negocjacje między oboma krajami pozostają w impasie od czasu wejścia w życie zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem 8 kwietnia, a głównym punktem spornym jest kontrola Teheranu nad cieśniną.

Trump ogłosił nową operację. Chodzi o otwarcie Ormuz

Trump powiedział w niedzielę, że nowa amerykańska operacja morska, którą nazwał "Projektem Wolność", jest gestem humanitarnym wobec załóg na pokładach wielu statków utkniętych w Zatoce Perskiej, którym mogą kończyć się zapasy. Zapowiedział, że USA pomogą statkom z krajów niezaangażowanych w konflikt.

"Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych, powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich okręty z tych zamkniętych szlaków wodnych" - napisał prezydent na portalu Truth Social, zapowiadając rozpoczęcie operacji w poniedziałek.

Po ewentualnym opuszczeniu cieśniny statki "nie wrócą, dopóki ten obszar nie stanie się bezpieczny dla żeglugi" - dodał Trump.

Amerykańskie media donosiły, że Marynarka Wojenna USA nie wpłynie bezpośrednio na teren akwenu, ale będzie udzielać wskazówek dotyczących przeprawy przez wąski tor wodny.

Portal informacyjny Axios poinformował, że okręty amerykańskie będą "w pobliżu", aby zapobiec irańskim atakom na statki handlowe. Dowództwo Centralnego Dowództwa Operacji (CENTCOM) poinformowało, że w ramach operacji wykorzysta niszczyciele rakietowe, ponad 100 samolotów lądowych i morskich, bezzałogowe platformy wielodomenowe oraz 15 000 żołnierzy.

Według firmy wywiadu morskiego AXSMarine, stan na 29 kwietnia w Zatoce Perskiej znajdowało się ponad 900 statków handlowych.

"Będą celem ataków". Irańczycy odpowiadają Trumpowi

W odpowiedzi na słowa Trumpa, centralne dowództwo irańskiej armii oświadczyło, że każde bezpieczne przejście przez cieśninę Ormuz musi być skoordynowane z siłami zbrojnymi Iranu "w każdych okolicznościach".

"Ostrzegamy, że wszelkie zagraniczne siły zbrojne - zwłaszcza agresywne wojsko amerykańskie - jeśli zamierzają zbliżyć się do Cieśniny Ormuz lub do niej wpłynąć, będą celem ataków" - powiedział generał dywizji Ali Abdollahi w oświadczeniu nadanym przez państwową stację telewizyjną IRIB.

