Agencja wskazała, że sytuacja wymaga szczególnej ostrożności ze strony załóg statków przepływających przez ten obszar. Cieśnina Ormuz ma kluczowe znaczenie dla globalnych dostaw surowców energetycznych, dlatego każda eskalacja napięcia w regionie ma potencjalnie globalne konsekwencje.

Zalecenia dla statków i działania USA w regionie

Agencja poinformowała, że kapitanom jednostek zaleca się koordynowanie działań z władzami Omanu za pośrednictwem kanału 16 VHF. Dodatkowo rekomendowane jest rozważenie zmiany trasy na przebiegającą przez wody terytorialne Omanu, gdzie Stany Zjednoczone ustanowiły strefę zwiększonego bezpieczeństwa.

Prezydent Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że od poniedziałku amerykańska marynarka wojenna rozpocznie operację "Projekt Wolność". Ma ona polegać na eskortowaniu statków handlowych przez cieśninę, co określił jako "gest humanitarny". Jednocześnie ostrzegł, że jeśli działania te zostaną zakłócone, USA będą zmuszone do "stanowczej odpowiedzi".

Znaczenie cieśniny Ormuz dla światowej gospodarki

Przed rozpoczęciem 28 lutego przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi, przez cieśninę Ormuz transportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). To sprawia, że każdy incydent w tym regionie może bezpośrednio wpływać na rynki energii na całym świecie.

Od 8 kwietnia obowiązuje tymczasowy rozejm, jednak mimo formalnego zawieszenia działań bojowych sytuacja w regionie pozostaje napięta. Iran potępił zapowiedzi amerykańskiej operacji, co dodatkowo zwiększa niepewność wokół bezpieczeństwa żeglugi w tym strategicznym obszarze.

