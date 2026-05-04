Do tej pory wydanych zostało kilka oficjalnych komunikatów w sprawie poniedziałkowego ataku. W najnowszym z nich gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow przekazał, że śmierć poniosły cztery osoby - mężczyźni w wieku 50 i 63 lat oraz kobiety w wieku 41 i 52 lat.

W rosyjskim ataku rakietowym na miasteczko Merefa rannych zostało natomiast 16 osób. Ludziom tym udzielana jest pomoc medyczna.

Rosjanie zaatakowali w obwodzie charkowskim. Są ofiary śmiertelne

Niewykluczone, że liczba ofiar będzie rosnąć. W pierwszym komunikacie poinformowano o jednej ofierze śmiertelnej i dwóch osobach poszkodowanych.

W kolejnych komunikatach Syniehubow poinformował dodatkowo o uszkodzeniach infrastruktury. Chodzi m.in. o stację benzynową, bloki mieszkalne, domy jednorodzinne, cztery sklepy i warsztat samochodowy. Na skutek uderzeń na terenie prywatnego domu wybuchł pożar. Został on szybko ugaszony.

Rosjanie zaatakowali także dronami miejscowość Bezludiwka w obwodzie charkowskim. Uderzenia zostały wymierzone w prywatne budynki mieszkalne. Ranna została 48-letnia kobieta, która doświadczyć miała również "ostrej reakcji stresowej". Została jej udzielona odpowiednia pomoc medyczna.

