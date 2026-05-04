Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. Od 1 maja z billboardów, przystanków komunikacji miejskiej i stacji metra zniknęły reklamy burgerów, samochodów na benzynę i linii lotniczych - podała BBC.

Politycy w Amsterdamie twierdzą, że nowe przepisy mają na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej władz stołecznych.

Stolica Holandii chce osiągnąć do 2050 r. neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszyć o połowę konsumpcję mięsa.

- Kryzys klimatyczny to bardzo pilny problem. Jeśli chce się przodować w polityce klimatycznej, nie można wynajmować miejsc reklamowych na coś wręcz przeciwnego - powiedziała przedstawicielka partii Zielona Lewica Anneke Veenhof.

Mięso stanowiło stosunkowo niewielki segment rynku reklam publicznych Amsterdamu - 0,1 proc. Nieco więcej - 4 proc. - przypadało na produkty związane z paliwami kopalnymi. Reklamy publiczne w tym mieście dotyczą najczęściej marek odzieżowych, filmów i telefonów komórkowych.

Holenderskie Stowarzyszenie Branży Mięsnej skrytykowało decyzję władz miasta jako "niepożądany sposób wpływania na zachowania konsumentów" i podkreśliło, że mięso "dostarcza kluczowych składników odżywczych i powinno pozostać widoczne i dostępne dla konsumentów".

Holenderskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych oceniło zaś, że zakaz reklam publicznych ich usług stanowi nieproporcjonalne ograniczenie wolności handlowej.

Amsterdam nie jest w Holandii wyjątkiem. W 2022 r. Haarlem, położony 18 km od Amsterdamu, jako pierwsze miasto na świecie wprowadziło szeroki zakaz publicznych reklam większości produktów mięsnych. Zakaz reklamowania mięsa wprowadziły też Utrecht i Nijmegen; to drugie miasto dodatkowo zakazało też reklamowania nabiału.

Reklamowania paliw kopalnych zakazało lub zamierza zakazać kilkadziesiąt miast na świecie, np. Edynburg, Florencja i Sztokholm. We Francji zakaz ten obejmuje cały kraj.

