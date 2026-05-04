W wyniku wypadku zginęły obie kobiety jadące audi. Kierowcy mercedesa i jego rodzinie nic się nie stało. Sprawa wywołała duże kontrowersje po wypowiedziach adwokata w mediach społecznościowych. Określił on samochód ofiar mianem "trumny na kółkach", sugerując, że to stan pojazdu miał wpływ na tragiczny finał zdarzenia.

Adwokat od "trumny na kółkach" poszukiwany listem gończym

Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Pawła Kozaneckiego na dwa lata pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Uznał, że adwokat nie kontrolował pojazdu i nie obserwował drogi.

Po odwołaniu sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Olsztynie, który 5 marca 2026 roku złagodził wyrok. Sąd uznał, że wypadek był nieumyślny. Ostatecznie Paweł Kozanecki został prawomocni skazany na rok i sześć miesięcy więzienia oraz otrzymał czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Paweł Kozanecki skazany. Nie stawił się do odbycia kary

Początkowo prawnik utrzymywał, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Później jednak opublikował oświadczenie. "Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar. Modlę się za obie zmarłe kobiety oraz ich rodziny. Czekam na oficjalne ustalenia śledztwa, które prowadzą odpowiednie służby. Jeszcze raz wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam za wypowiedziane słowa" - napisał.

- Gdybym wiedział, że one (słowa o "trumnie na kółkach" - red.) zostaną w taki sposób odczytane... Żałuję, że to nagrałem, oczywiście, że żałuję, że to nagrałem - mówił później Kozanecki w rozmowie z Leszkiem Dawidowiczem, reporterem Polsat News.

30 kwietnia policja opublikowała komunikat o poszukiwanym. Wskazano, że mężczyzna jest ścigany listem gończym w związku ze spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Ta wiadomość dopiero teraz obiegła media.

Zgodnie z ogłoszeniem poszukiwania prowadzi Komisariat Policji nr 3 w Łodzi. Policja udostępniła także dane identyfikacyjne oraz kontakt dla osób mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

