Wysłali 14-punktową ofertę. Iran: Dostaliśmy odpowiedź od USA

Iran analizuje otrzymaną od Stanów Zjednoczonych odpowiedź na swoją 14-punktową propozycję zakończenia wojny, którą przekazał Waszyngtonowi za pośrednictwem Pakistanu - poinformowały irańskie media państwowe, cytowane przez agencję Reutera.

- Na tym etapie nie prowadzimy negocjacji w sprawie programu jądrowego - powiedział rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghei, cytowany przez państwowe media.

Negocjacje pokojowe USA-Iran. Teheran: Otrzymaliśmy odpowiedź na propozycję

W piątek Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może "wykończyć" Iran.

"Wkrótce dokonam przeglądu planu, który Iran nam właśnie przesłał, ale nie mogę sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny, skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat" - napisał w sobotę Trump we wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social.

Irańska propozycja pokojowa. 14-punktowy plan zakończenia wojny

Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończył amerykańską blokadę portów, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.

Irańskie media podały, że 14-punktowa oferta Teheranu obejmowała wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego, a od 8 kwietnia obowiązuje rozejm. Od czasu zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni przedstawiciele stron odbyli jedną rundę rozmów. Próby zorganizowania kolejnych spotkań jak dotąd zakończyły się niepowodzeniem.

