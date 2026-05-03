"Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania" - opisywał Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim sobotnim wpisie, wskazując, że jest to "realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa".

W niedzielę minister obrony poinformował, iż rakieta nośna z 45 ładunkami, w tym satelitą polsko-fińskiej firmy ICEYE dostarczanym Siłom Zbrojnym RP w ramach programu MikroSAR, została wystrzelona z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

Jest to czwarty tego typu przypadek. 28 listopada 2025 r. na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP, a w marcu br. kolejne dwa.

"Kolejny satelita Wojska Polskiego leci na orbitę! W 2023 roku mieliśmy zero satelitów. Pod koniec tego roku będzie ich dziewięć! To fundamentalna zmiana dla zdolności Sił Zbrojnych i Polski w ogóle! Wiwat 3 Maja!" - skomentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Wszystkie polskie satelity są wyposażone w autorski radar z syntetyczną aperturą (SAR). Technologia ta pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

"Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym" - podała firma ICEYE.

"Dziękuję firmie ICEEYE za wielką skuteczność działania. Wszystkie przeprowadzone testy wypadły pomyślnie, dlatego niedługo firma przekaże nam system do pełnego użytkowania" - napisał Kosiniak-Kamysz po starcie rakiety.

Rakieta SpaceX wyniosła także EYCORE-1 – polskiego satelitę wyposażonego w autorski radar z syntetyczną aperturą. Technologia ta umożliwia precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności. Eycore to polska spółka z sektora new-space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych ładunków oraz satelitów SAR.

