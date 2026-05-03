"Wilczyca przeszła do historii". Jej koncert zgromadził dwa miliony osób na plaży
Około dwa miliony osób przybyły w sobotę na plażę Copacabana, aby podziwiać Shakirę w ramach darmowego koncertu - poinformowali w niedzielę przedstawiciele władz Rio de Janeiro. Był to największy występ w karierze kolumbijskiej gwiazdy muzyki pop.
Wieczór otworzył pokaz dronów, które wyświetlały nad plażą wizerunek wilka - symbolu kojarzonego z Shakirą - podczas gdy ona przemawiała do widzów w języku portugalskim.
- Brazylio, kocham cię. To magiczne widzieć miliony dusz zebranych razem, gotowych śpiewać, czuć, tańczyć i przypominać światu o tym, co naprawdę ma znaczenie - powiedziała piosenkarka.
"Wszyscy w Rio z Shakirą. Dwa miliony osób. Wilczyca przeszła do historii w Rio" - napisał na platformie X Eduardo Cavaliere, burmistrz Rio, nawiązując do przeboju Shakiry "She Wolf" z 2009 r.
Koncert Shakiry na plaży Copacabana przyciągnął dwa miliony widzów
Podczas koncertu Shakira zaśpiewała między innymi utwory "Hips Don't Lie", "Antologia" oraz piosenkę z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 "Waka Waka". Na scenę zaprosiła też brazylijskie gwiazdy - Anittę, Caetano Veloso, Marię Bethanię i Ivete Sangalo - do wspólnych duetów.
Władze miasta oszacowały, że koncert Shakiry przyniósł gospodarce Rio około 800 milionów reali (ponad 584 mln złotych), na czym skorzystały hotele, restauracje, transport i handel detaliczny.
Słynne koncerty na Copacabanie. Rio de Janeiro przyciąga turystów
Wielkie widowiska na słynnym wybrzeżu Rio de Janeiro stały się magnesem przyciągającym turystów do miasta. W ostatnich latach Madonna i Lady Gaga dały równie spektakularne koncerty przed kultowym hotelem Copacabana Palace.
Miasto przyciąga dzięki nim turystów na festiwal "Todo Mundo no Rio", co przyczynia się do ożywienia ruchu turystycznego w maju. Władze Rio de Janeiro poinformowały, że cykl pozostanie w oficjalnym kalendarzu wydarzeń miasta co najmniej do 2028 r.
