"Wilczyca przeszła do historii". Jej koncert zgromadził dwa miliony osób na plaży

Około dwa miliony osób przybyły w sobotę na plażę Copacabana, aby podziwiać Shakirę w ramach darmowego koncertu - poinformowali w niedzielę przedstawiciele władz Rio de Janeiro. Był to największy występ w karierze kolumbijskiej gwiazdy muzyki pop.

Nocny koncert na plaży z fajerwerkami nad morzem i tłumem ludzi na widowni.
PAP/EPA/ANTONIO LACERDA
Brazylia, Rio de Janeiro. Koncert Shakiry na plaży Copacabana

Wieczór otworzył pokaz dronów, które wyświetlały nad plażą wizerunek wilka - symbolu kojarzonego z Shakirą - podczas gdy ona przemawiała do widzów w języku portugalskim.

 

- Brazylio, kocham cię. To magiczne widzieć miliony dusz zebranych razem, gotowych śpiewać, czuć, tańczyć i przypominać światu o tym, co naprawdę ma znaczenie - powiedziała piosenkarka.

 

 

 

 

"Wszyscy w Rio z Shakirą. Dwa miliony osób. Wilczyca przeszła do historii w Rio" - napisał na platformie X Eduardo Cavaliere, burmistrz Rio, nawiązując do przeboju Shakiry "She Wolf" z 2009 r.

Podczas koncertu Shakira zaśpiewała między innymi utwory "Hips Don't Lie", "Antologia" oraz piosenkę z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 "Waka Waka". Na scenę zaprosiła też brazylijskie gwiazdy - Anittę, Caetano Veloso, Marię Bethanię i Ivete Sangalo - do wspólnych duetów.

 

 

 

 

Władze miasta oszacowały, że koncert Shakiry przyniósł gospodarce Rio około 800 milionów reali (ponad 584 mln złotych), na czym skorzystały hotele, restauracje, transport i handel detaliczny.

Słynne koncerty na Copacabanie. Rio de Janeiro przyciąga turystów

Wielkie widowiska na słynnym wybrzeżu Rio de Janeiro stały się magnesem przyciągającym turystów do miasta. W ostatnich latach Madonna i Lady Gaga dały równie spektakularne koncerty przed kultowym hotelem Copacabana Palace.


Miasto przyciąga dzięki nim turystów na festiwal "Todo Mundo no Rio", co przyczynia się do ożywienia ruchu turystycznego w maju. Władze Rio de Janeiro poinformowały, że cykl pozostanie w oficjalnym kalendarzu wydarzeń miasta co najmniej do 2028 r.

 

Maria Literacka / polsatnews.pl / Reuters
