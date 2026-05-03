Wieczór otworzył pokaz dronów, które wyświetlały nad plażą wizerunek wilka - symbolu kojarzonego z Shakirą - podczas gdy ona przemawiała do widzów w języku portugalskim.

- Brazylio, kocham cię. To magiczne widzieć miliony dusz zebranych razem, gotowych śpiewać, czuć, tańczyć i przypominać światu o tym, co naprawdę ma znaczenie - powiedziała piosenkarka.

Uma noite de lua cheia, praia cheia e o coração do carioca cheio ❤️ pic.twitter.com/QPuFJlZMEf — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) May 3, 2026

"Wszyscy w Rio z Shakirą. Dwa miliony osób. Wilczyca przeszła do historii w Rio" - napisał na platformie X Eduardo Cavaliere, burmistrz Rio, nawiązując do przeboju Shakiry "She Wolf" z 2009 r.

Koncert Shakiry na plaży Copacabana przyciągnął dwa miliony widzów

Podczas koncertu Shakira zaśpiewała między innymi utwory "Hips Don't Lie", "Antologia" oraz piosenkę z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 "Waka Waka". Na scenę zaprosiła też brazylijskie gwiazdy - Anittę, Caetano Veloso, Marię Bethanię i Ivete Sangalo - do wspólnych duetów.

Todo el mundo en Río con @Shakira: 2 millones de personas. La Loba hizo historia en Río. Pueden compartirlo: es la cifra… pic.twitter.com/jhq9bJIHtg — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) May 3, 2026

Władze miasta oszacowały, że koncert Shakiry przyniósł gospodarce Rio około 800 milionów reali (ponad 584 mln złotych), na czym skorzystały hotele, restauracje, transport i handel detaliczny.

Słynne koncerty na Copacabanie. Rio de Janeiro przyciąga turystów

Wielkie widowiska na słynnym wybrzeżu Rio de Janeiro stały się magnesem przyciągającym turystów do miasta. W ostatnich latach Madonna i Lady Gaga dały równie spektakularne koncerty przed kultowym hotelem Copacabana Palace.



Miasto przyciąga dzięki nim turystów na festiwal "Todo Mundo no Rio", co przyczynia się do ożywienia ruchu turystycznego w maju. Władze Rio de Janeiro poinformowały, że cykl pozostanie w oficjalnym kalendarzu wydarzeń miasta co najmniej do 2028 r.

