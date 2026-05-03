Ognisko choroby wystąpiło na statku MV Hondius, płynącym z Ushuaia w Argentynie do Wysp Zielonego Przylądka.

"Do tej pory jeden przypadek zakażenia hantawirusem został potwierdzony laboratoryjnie, istnieje pięć dodatkowych podejrzanych przypadków" - przekazała agencji AFP Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Spośród sześciu osób dotkniętych chorobą trzy zmarły, a jedna przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii w RPA.

ZOBACZ: Zuchwała kradzież w Brazylii. Z laboratorium wykradziono groźne wirusy

AFP przekazała, że w pierwszej kolejności objawy choroby wystąpiły u 70-letniego pasażera z Holandii. Zmarł on na pokładzie statku, a jego ciało zostało przetransportowane na Wyspę Świętej Heleny, która stanowi część brytyjskiego terytorium zamorskiego. Hantawirusem zaraziła się również jego 69-letnia żona, która zmarła w szpitalu w Johannesburgu w RPA.

Nie podano, kim była trzecia osoba zmarła. Hospitalizowany to natomiast 69-letni Brytyjczyk.

Ognisko epidemiczne na statku wycieczkowym. Trzy osoby nie żyją

Wcześniej w niedzielę południowoafrykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o wybuchu epidemii "ciężkiej ostrej choroby układu oddechowego", w wyniku której zmarły co najmniej dwie osoby, a trzecia przebywa na oddziale intensywnej terapii w Johannesburgu.



Leczony tam pacjent uzyskał pozytywny wynik testu na obecność hantawirusa, rodziny wirusów mogących powodować gorączkę krwotoczną - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia RPA Foster Mohale.

ZOBACZ: Wirus panoszy się we włoskim mieście. Zarządzili obostrzenia w restauracjach

"Zakażenia hantawirusem są zazwyczaj związane z narażeniem środowiskowym (kontaktem z moczem lub odchodami zakażonych gryzoni). Chociaż zdarza się to rzadko, hantawirus może przenosić się między ludźmi i prowadzić do ciężkiej choroby układu oddechowego, co wymaga starannego monitorowania pacjentów, wsparcia i odpowiedniej reakcji" - przekazała WHO.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni