Informując o zatrzymaniu 39-letniego podejrzanego, policja odmówiła podania dalszych szczegółów, uzasadniając to dobrem śledztwa. Według śledczych pojemniki z gotowymi daniami dla niemowląt zostały prawdopodobnie naruszone.

Na razie wiadomo o sześciu takich słoiczkach marki HiPP, z których pięć bezpiecznie wycofano ze sprzedaży w Austrii, Czechach i na Słowacji. Jak dotąd nie odnaleziono szóstego, który prawdopodobnie znajduje się w Austrii. Władze opublikowały wskazówki, które mają pomóc w identyfikacji słoiczka bądź słoiczków z trucizną na szczury.

Austriacka gazeta Die Presse twierdzi, że na niemieckim producencie żywności dla niemowląt próbowano wymusić okup. W marcu HiPP miał otrzymać e-mail z żądaniem dwóch milionów euro, które miały zostać przekazane w ciągu sześciu dni. Firma twierdzi, że zauważyła tę wiadomość dopiero dwa tygodnie po upływie wyznaczonego terminu. Producent dodał, że e-mail przesłano na adres grupowy, który jest sprawdzany co dwa-trzy tygodnie.

Trutka na szczury w słoiczkach z żywnością dla dzieci. Producent podjął działania

Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzegła rodziców, których niemowlęta spożywały produkty marki HiPP, by zgłosili się do lekarza, jeśli zaobserwują u dzieci objawy skrajnego osłabienia, bladość lub krwawienie.

Dwa tygodnie temu w kraju związkowym Burgenland stwierdzono obecność trucizny w puree z marchwi i ziemniaków. W reakcji na zdarzenie producent wycofał w sobotę ze sprzedaży całą gamę puree w słoiczkach. Wyjaśniono, że ich spożycie może potencjalnie "zagrażać życiu".

"Wycofanie produktu jest związane z przestępstwem, które jest obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez organy ścigania" – poinformowano na stronie internetowej HiPP.

