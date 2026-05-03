W centrum Warszawy odbędzie się wtedy 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Z kolei od godz. 9 w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie można zobaczyć wystawiony oryginał Konstytucji Trzeciego Maja.

Upamiętnienie 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00 przy Pomniku Konstytucji 3 Maja, obok Panoramy Racławickiej. Uroczystości uświetnią Kompania Honorowa Wojska Polskiego oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W programie obchodów jest m.in. złożenie wieńców przy pomniku, przemarsz do Katedry Wrocławskiej, gdzie o godz. 11.30 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny.

ZOBACZ: Prezydent chce nowej konstytucji. Leśkiewicz: Rozpoczynamy proces tworzenia rady

Obchody w Łodzi rozpoczną się o godz. 9.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej. Po eucharystii zaplanowano oficjalne uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza. W programie są: zmiana warty, Apel Pamięci Oręża Polskiego, salwa honorowa i defilada kompanii honorowych.

W Krakowie natomiast zaplanowany jest pochód patriotyczny spod Wawelu na Plac im. Jana Matejki, gdzie odbędą się uroczystości z udziałem m.in. szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przewidziano też defiladę pojazdów służb mundurowych.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Atrakcje również dla najmłodszych

Mniej formalny charakter będą miały liczne pikniki w popularnych miejscach rekreacji, m.in. na Młynku i Stawach Stefańskiego. W Parku Julianowskim zaplanowano Łódzki Bieg Konstytucji 3 Maja na dystansie 5 km. Muzeum Tradycji Niepodległościowych przygotowało warsztaty dla dzieci i rodzin "Jaki znak twój? Orzeł Biały", a Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na wystawę, która pozwoli spojrzeć na historię Polski przez pryzmat filmu.

W Bydgoszczy uroczystości odbędą się na Starym Rynku, a poprzedzi je msza święta w intencji Ojczyzny w pobliskiej Katedrze św. św. Marcina i Mikołaja. Na Starym Rynku bydgoskie firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma - organizują "Kącik młodego patrioty", gdzie dzieci będą mogły wykonać m.in. kotyliony, bransoletki z biało-czerwonych koralików czy brokatowe tatuaże.

ZOBACZ: Blisko 30 stopni. Upalny koniec długiego weekendu

Obchody w Kielcach rozpoczną się w samo południe odegraniem hymnu przed Muzeum Narodowym. Kwadrans później ulicami Małą, Sienkiewicza i Staszica ruszy uroczysty przemarsz do Parku Miejskiego. Główne obchody wojewódzkie zaplanowano na godz. 12.30 przy Pomniku Stanisława Staszica.

W programie uroczystości przewidziano m.in. podniesienie flagi, wystąpienie wojewody świętokrzyskiego, apel pamięci, salwę honorową oraz złożenie wieńców. Godzinę później w Parku Miejskim rozpocznie się piknik majowy "Vivat 3 Maja", z występami artystycznymi i stoiskami służb mundurowych. Obchody zakończy Koncert Majowy o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Miejskiego.

Prezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej parlamentarzyści

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką o godz. 9 weźmie udział w mszy w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Następnie (o godz. 10.30) na Zamku Królewskim prezydent wręczy odznaczenia państwowe. Order Orła Białego z rąk prezydenta odbierze Andrzej Poczobut uhonorowany w ubiegłym roku podczas Święta Niepodległości 11 listopada.

Godzinę później podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent Nawrocki powoła Radę Nowej Konstytucji. W południe planowane jest wystąpienie prezydenta.

ZOBACZ: Prezydencka rada ds. nowej konstytucji. Jest stanowisko Lewicy

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji". Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

Do zapowiedzi powołania Rady odniósł się w piątek na platformie X premier Donald Tusk. "Prezydent ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" - stwierdził szef rządu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni