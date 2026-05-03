Kłęby czarnego dymu nad Gliwicami. Trwa walka z ogromnym pożarem

Służby informacje o pożarze hali przy ul. Duboisa w Gliwicach otrzymały w niedzielę po godz. 19:30. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że palą się pozostałości po rozebranej hali produkcyjno-magazynowej fabryki drutu.

Płomienie przeniosły się na sąsiednią, nieużytkowaną halę magazynową. - Pożar nie został jeszcze opanowany. Na miejscu działa 17 zastępów straży - przekazał w rozmowie z polstanews.pl st. kpt. Damian Dudek, oficer prasowy PSP w Gliwicach.

W akcji uczestniczą strażacy z Gliwic, Katowic i powiatów sąsiednich. Na miejsce skierowane zostały też dodatkowe siły.

Portal Gliwice24 podał, że na miejscu jest też mobilne laboratorium, które bada jakość powietrza.

