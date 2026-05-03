Seria ukraińskich ataków. Eksplozje były słyszalne w całym obwodzie, w porcie wybuchł pożar

Ukraińcy zaatakowali port w Primorsku, a na miejscu wybuchł pożar - przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko. Głos zabrał także Wołodymyr Zełenski, który poinformował o uderzeniach wymierzonych w dwa tankowce w Noworosyjsku.

Widok satelitarny pokazujący pożar z kłębami dymu nad infrastrukturą przemysłową i portową.
Atak na port w Primorsku i działania przy porcie w Noworosyjsku (zdj. ilustracyjne)

Gubernator Aleksander Drozdenko poinformował w komunikacie na Telegramie, że w nocy z soboty na niedzielę na terenie obwodu leningradzkiego doszło do licznych ataków. Rosyjskie siły zdołały zestrzelić ponad 60 ukraińskich dronów.

 

Zgodnie z relacją "Ukrainskiej Pravdy", mieszkańcy regionu mieli usłyszeć serię eksplozji. Z uwagi na ukraińskie uderzenia tymczasowo wstrzymana została działalność portu lotniczego Petersburg-Pułkowo.

Celem jednego z ataków stał się port w Primorsku nad Morzem Bałtyckim, który jest największym punktem przeładunkowym rosyjskiej ropy nad Morzem Bałtyckim. Drozdenko wskazał, że na miejscu wybuchł pożar, którego skutki "zostały usunięte". 

 

"Nie odnotowano wycieków ropy" - przekazał gubernator obwodu leningradzkiego.

 

Wołodymyr Zełenski wskazał z kolei, że ukraińskie siły uderzyły w dwa tankowce w okolicach portu w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. "Jestem wdzięczny szefowi Sztabu Generalnego Andrijowi Hnatowi za kierowanie operacją, oficerom kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz naszej Marynarce za konsekwentne osiąganie rezultatów" - napisał prezydent Ukrainy 

 

Ukraińcy nasilają ataki na rosyjskie porty. Szczególna intensywność w Tuapse 

W ostatnim czasie siły Ukrainy przeprowadzały liczne uderzenia na rosyjskie porty. W piątek doszło do ataku dronów na terminal morski w Tuapse.  Był to czwarty tego typu incydent w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

 

Jak przypomniała agencja Reutera, port w Tuapse znalazł się pod ostrzałem także 26 kwietnia - wówczas na miejscu wybuchł rozległy pożar. Atak przeprowadzono również 20 kwietnia. Wtedy port także stanął w ogniu, doszło do wycieku ropy. Naloty z 16 kwietnia skutkowały tymczasowym wstrzymaniem pracy obiektu.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl
