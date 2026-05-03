Gubernator Aleksander Drozdenko poinformował w komunikacie na Telegramie, że w nocy z soboty na niedzielę na terenie obwodu leningradzkiego doszło do licznych ataków. Rosyjskie siły zdołały zestrzelić ponad 60 ukraińskich dronów.

Zgodnie z relacją "Ukrainskiej Pravdy", mieszkańcy regionu mieli usłyszeć serię eksplozji. Z uwagi na ukraińskie uderzenia tymczasowo wstrzymana została działalność portu lotniczego Petersburg-Pułkowo.

Wojna w Ukrainie. W rosyjskim porcie w Primorsku wybuchł pożar

Celem jednego z ataków stał się port w Primorsku nad Morzem Bałtyckim, który jest największym punktem przeładunkowym rosyjskiej ropy nad Morzem Bałtyckim. Drozdenko wskazał, że na miejscu wybuchł pożar, którego skutki "zostały usunięte".

"Nie odnotowano wycieków ropy" - przekazał gubernator obwodu leningradzkiego.

Wołodymyr Zełenski wskazał z kolei, że ukraińskie siły uderzyły w dwa tankowce w okolicach portu w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. "Jestem wdzięczny szefowi Sztabu Generalnego Andrijowi Hnatowi za kierowanie operacją, oficerom kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz naszej Marynarce za konsekwentne osiąganie rezultatów" - napisał prezydent Ukrainy

Our warriors continue to apply sanctions against Russia’s shadow oil fleet – two such vessels were struck in the waters at the entrance to the port of Novorossiysk. These tankers had been actively used to transport oil – not anymore. I am grateful to Chief of the General Staff… pic.twitter.com/8aCse8h95j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026

Ukraińcy nasilają ataki na rosyjskie porty. Szczególna intensywność w Tuapse

W ostatnim czasie siły Ukrainy przeprowadzały liczne uderzenia na rosyjskie porty. W piątek doszło do ataku dronów na terminal morski w Tuapse. Był to czwarty tego typu incydent w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Jak przypomniała agencja Reutera, port w Tuapse znalazł się pod ostrzałem także 26 kwietnia - wówczas na miejscu wybuchł rozległy pożar. Atak przeprowadzono również 20 kwietnia. Wtedy port także stanął w ogniu, doszło do wycieku ropy. Naloty z 16 kwietnia skutkowały tymczasowym wstrzymaniem pracy obiektu.

