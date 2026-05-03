"Psuli ustrój w Polsce". Premier Tusk uderza w PiS, mówi o zmianie konstytucji

Podczas niedzielnego briefingu prasowego premier Donald Tusk odniósł się do kwestii Rady ds. Nowej Konstytucji. - Jestem gotowy do poważnej rozmowy na temat konstytucji, ale przede wszystkim w jaki sposób realnie przestrzegać zapisów konstytucyjnych, z każdym, także z panem prezydentem Nawrockim - zadeklarował szef rządu.

Odpowiadając na pytanie o to, czy politycy koalicji rządzącej powinni przyjąć zaproszenie i wstąpić do rady, Tusk stwierdził, że "nie ma żadnego problemu, żeby prowadzić dialog z każdym, kto chce albo udaje, że chce poprawiać sytuację w Polsce". - Naprawdę nie trzeba mnie do tego namawiać. Ale chciałbym, żeby to było coś naprawdę serio i coś poważnego - kontynuował.

"Psuli ustrój w Polsce", "nagle chcą naprawić". Donald Tusk uderza w PiS

Premier uderzył przy tym bezpośrednio w Prawo i Sprawiedliwość. Stwierdził, że "żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko - znaczy nie dzisiaj, przez przez ostatnie osiem lat - żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego - powiedział.

- Więc trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać - dodał Tusk, stwierdzając, że "trudno będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego".

- Były minister (Krzysztof) Szczucki miał pewne problemy z przestrzeganiem no szeroko pojętej praworządności, jak wiecie. Nie chcę tutaj wnikać w szczegóły. Ja nie jestem prokuratorem, nie jestem sędzią, ale wydaje się, że to co robił minister Szczucki było takim klasycznym nadużywaniem władzy do własnych celów politycznych, więc to nie jest najlepszy kandydat do naprawiania ustroju Polski - powiedział premier.

Amerykańscy żołnierze przeniesieni na wschodnią flankę NATO? Tusk: Nie mamy sygnałów

Podczas niedzielnego briefingu prasowego premier odpowiadał także na pytania o ewentualnej relokacji żołnierzy USA na wschodnią flankę. - Nie mamy sygnałów, żeby żołnierze amerykańscy relokowani z Niemiec mieli trafić na wschodnią flankę NATO - mówił Tusk.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu z Niemiec ok. 5 tys. żołnierzy USA. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zauważył, że obecność wojskowa USA leży w interesie Europy, jak i Stanów Zjednoczonych.

O decyzji szefa Pentagonu poinformował w piątek rzecznik resortu Sean Parnell. Jak dodał, operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Podczas swojego przemówienia premier zwrócił ponadto uwagę na konieczność zachowania solidarności w ramach Unii Europejskiej. - Dla mnie wspólnota Zachodu - i nie mówię o geografii, mówię o wartościach politycznych - jest warta utrzymania zawsze, za wszelką cenę. Nie należy ulegać jakimś prowokacjom, politycznym kaprysom tego czy innego lidera światowego. Trzeba bardzo konsekwentnie bronić tych relacji - powiedział.

Przemówienie Donalda Tuska. "Polityka nie może polegać na podlizywaniu się"

Premier Tusk zwrócił przy okazji uwagę na postawę Donalda Trumpa. - To jest kolejny sygnał ostrzegawczy, że niektórzy politycy, w tym prezydent (USA, Donald) Trump, mają trochę inne podejście niż to tradycyjne, dotychczasowe, które dawało nam wszystkim gwarancję i poczucie bezpieczeństwa - powiedział.

- Bardzo mi zależy na tym - a Polska może i powinna tu odegrać szczególną rolę - żeby wszystkim przypominać: w Waszyngtonie, Brukseli, Paryżu, Berlinie, że tylko zjednoczony Zachód, tylko ścisła więź transatlantycka, wzajemny szacunek, przewidywalność (...) daje nam szansę ochrony naszego świata, naszego systemu wartości - powiedział.

Tusk dodał, że "polityka nie może polegać też na (...) podlizywaniu się nawet najpotężniejszym liderom świata". - Trzeba serdecznie, z przyjaźnią, ale przedstawiać swoje stanowisko - powiedział.

Zaznaczył, że "polskie stanowisko musi być jasne". - Chcemy zintegrowanej Europy, chcemy zintegrowanego i solidarnie działającego NATO. Chcemy jak największej solidarności, także militarnej, między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą. To jest nasze jedenaste przykazanie - dodał.

Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała w sobotę, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.

