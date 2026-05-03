W Konstytucji 3 Maja była zapisana głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty systemu rządzenia; miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Niedzielna uroczystość na Placu Zamkowym rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz odczytania Preambuły Konstytucji 3 Maja. Uczestniczą w niej m.in. ministrowie kancelarii prezydenta oraz ministrowie rządu, w tym wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a także koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Obecny jest też działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut, a także liczni mieszkańcy Warszawy.

"Potrzebujemy konstytucji nowej generacji". Prezydent Karol Nawrocki apeluje

Prezydent Nawrocki podczas wystąpienia podkreślał, że Konstytucję 3 Maja budowały dwie najważniejsze wartości - modernizacja i niepodległość. - Najważniejsze w Konstytucji 3 Maja było to, że była gotowa do tworzenia nowoczesnej Polski przyszłości, opartej o trójpodział władzy, opartej o obywatelstwo i prawa obywatelskie dla mieszczan. Że ta konstytucja pochylała się nad ludem rolniczym (...) była to konstytucja najbardziej nowoczesna na tamte czasy - mówił Nawrocki.

- W Konstytucji 3 Maja, we wszystkich 11 paragrafach i w preambule zapisana była głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty. Do autokorekty systemu rządzenia. Do autokorekty zarządzania Rzeczpospolitą. To była konstytucja stworzona przez wybitnych Polaków, którzy nieśli w sobie polskiego ducha, którzy w Rzeczpospolitą wierzyli, kochali i chcieli ją reformować. Konstytucja 3 Maja miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania - podkreślił prezydent.

Podkreślił, że: - Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym; potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030. - Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić - wytłumaczył swoją myśl Nawrocki, dodając, że "sytuacja bezpieczeństwa kraju wymaga, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę, która pochodzi wprost od suwerena".

Nawrocki zaznaczył, że obecnie nie chce rozstrzygać, "czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki". Powiedział, że zarówno w czasach pokoju, jak i potencjalnej wojny, nasz kraj potrzebuje "zdecydowanego dowództwa siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, a nie ciągłego rozdrobnienia na dwa ośrodki władzy: administracyjnej i państwowej".

Przypomniał też, że w niedzielę powołał Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Nawrocki dodał, że wysłał już zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych do uczestnictwa w Radzie.

"Musimy raz na zawsze zdecydować". Karol Nawrocki z przesłaniem do Polaków

Podczas uroczystości w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie Nawrocki mówił także o przyszłości naszego kraju i wyzwaniach przed nim stojących. - Dzisiaj Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że za moment będziemy stałym członkiem Grupy G20 - powiedział.

- Musimy raz na zawsze zdecydować się, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena narodu; chcemy im oddać władzę i odpowiedzialność; czy chcemy, by władza zarządzała wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu - powiedział. - Sytuacja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej wymaga dziś od nas, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę - władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu - oświadczył Nawrocki.

Prezydent podkreślił dodatkowo, że "demokracja to są rządy większości z uszanowaniem mniejszości, a nie ordynarna blokada przez mniejszość praw większości".

"Konflikt polityczny poszedł za daleko". Przemówienie Karola Nawrockiego

Prezydent Nawrocki dodał, że konflikt polityczny w Polsce poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Jak kontynuował, instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos.

- Mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej, to nie są już problemy tylko polityczne, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedźmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego - powiedział Nawrocki.

Dodał, że "instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo, Rzeczpospolitą, jej ciągłość, jej długie trwanie (są) zaangażowane do walki politycznej i partyjnej z horyzontem cztero- albo pięcioletnim", a system praworządności, mający tonować społeczne nastroje, "produkuje kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty". - Trzeba powiedzieć temu dość - oświadczył prezydent.

Prezydent na zakończenie wystąpienia apelował do Polaków o odwagę. - Miejmy odwagę, proszę was o to. Miejmy odwagę tak jak oni, 3 maja 1791 roku, do reformowania Rzeczpospolitej Polskiej. Polska jest piękna, jest silna. Polska nie potrzebuje recenzentów do tworzenia swojego prawa - mówił.

