Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Znamy skład

W skład Rady Nowej Konstytucji weszli: profesor Ryszard Legutko, profesor Ryszard Piotrowski, Marek Jurek, Anna Łabno, Józef Zych, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska. Docelowo do rady mają dołączyć także przedstawiciele klubów i kół poselskich, a także eksperci.

Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej rada będzie miała czas do końca obecnej kadencji Nawrockiego, która upływa w 2030 roku.

Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. "To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach"

Do powołania pierwszych członków rady doszło w niedzielę, w Święto Narodowe Trzeciego Maja, na Zamku Królewskim w Warszawie. O tym, że rada powołana zostanie właśnie tego dnia, w piątkowym "Graffiti" mówił rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Na antenie Polsat News powiedział on, że Kancelaria Prezydenta proponuje, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a koło po jednym, który weźmie udział w pracach.

- W Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia Rady do spraw nowej Konstytucji. Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady - wskazał rzecznik Nawrockiego. - Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - dodał.

Tłumacząc, dlaczego skład rady miałby wyglądać w taki sposób, Leśkiewicz wskazał, że chodzi o to, aby "ścierały się różne poglądy, różne opinie". - Na początek burza mózgów, wypracowanie wspólnego projektu, który zostanie potem, oczywiście, formalnie procedowany przez polski parlament, zgodnie z zasadami. Referendum jeszcze jest potrzebne - to wszystko to są rzeczy, które są wpisane w ten kalendarz pracy - wyjaśnił.

Jak kontynuował Leśkiewicz, posiedzenia rady "to nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca". - Dlatego (prezydent) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - stwierdził.

Prezydent Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. Donald Tusk interweniuje

Na temat nowej rady jeszcze w piątek wypowiedział się premier Donald Tusk, który polecił Nawrockiemu, aby ten - zamiast tworzyć nową konstytucję - zaczął najpierw "przestrzegać aktualnej". Wpis Donalda Tuska pojawił się kilka godzin po zapowiedzeniu przez Rafała Leśkiewicza na antenie Polsat News kroków prezydenta związanych z powołaniem nowej konstytucji.

Szef rządu zabrał głos również w niedzielę. Uderzył on bezpośrednio w Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, iż "żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko - znaczy nie dzisiaj, przez przez ostatnie osiem lat - żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego - powiedział.

- Więc trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać - dodał Tusk. Jak stwierdził w kolejnych słowach, "trudno będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego".

