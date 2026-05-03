Płomienie w parku narodowym Czeska Szwajcaria pojawiły się w sobotę po południu w okolicach miejscowości Rynartice, w kraju usteckim. Jeszcze tego samego dnia strażacy ogłosili nadzwyczajny stan alarmu, co pozwala na wykorzystywanie w akcji gaśniczej jednostek z całego kraju.

Czechy. Pożar w parku narodowym. Strażacy, policja i wojsko w akcji

Czeski resort spraw wewnętrznych poinformował w niedzielę, że na miejscu pojawiły się posiłki z pięciu kolejnych regionów. Według przekazu, obecnie w akcji bierze udział około 70 zastępów straży pożarnej i około 500 strażaków.

Serwis expats.cz podał, że strażacy zostali ściągnięciu m.in. z Pragi, Pardubic, Liberca, Karlowych Warów i Pilzna.

Działania podjęte w nocy z soboty na niedzielę miały zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, który trawił około 100 ha powierzchni parku.

Walka z płomieniami prowadzona jest także z powietrza. Aktualnie zaangażowanych jest siedem maszyn - dwa śmigłowce policji, trzy wojska i dwa helikoptery prywatnego operatora. Armia poinformowała, że do akcji gaśniczej zaangażowała Mi-17 oraz dwa W-3W Sokół.

Druhý den hasíme požár v Národním parku České Švýcarsko.



Ve vzduchu máme tři vrtulníky z 24. základny ve Kbelích – jeden Mi-17 a dva W-3A Sokol s bambi vaky. Dohromady unesou 6 200 litrů vody.



Spolupracujeme s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. — Armáda ČR (@ArmadaCR) May 3, 2026

"W trudno dostępnym terenie pomaga specjalistyczny sprzęt i drony z termowizją, które wyszukują ukryte zarzewia pożaru" - podało ministerstwo.

Letecké hašení požáru 🔥 v národním parku České Švýcarsko 🌲 očima posádky vrtulníku @PolicieCZ. 🚁 — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) May 3, 2026

Apel władz do mieszkańców

Resort zwrócił się też w komunikacie z apelem do obywateli. "Zwracamy się z prośbą o nie zbliżanie się do miejsca zdarzenia, niewchodzenie na teren lasu ani dróg dojazdowych, a także o nieużywanie dronów. Obecność ludzi w tym miejscu znacznie utrudnia pracę strażakom i innym służbom ratowniczym" - czytamy.

Według strażaków płoną drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. Pożar rozprzestrzenia się pod ziemią, dlatego na dotkniętym obszarze znajduje się kilka ognisk pożaru. Strażacy prowadzą akcję w trudno dostępnym terenie. Obszar objęty żywiołem podzielono na trzy sektory.

Płonie Czeska Szwajcaria. Lato 2022- największy pożar w historii

Czeskie media przypomniały pożar w Szwajcarii Czeskiej z lata 2022 r. - największy jak dotąd w historii Czech. Ogień rozprzestrzenił się wówczas na obszarze przekraczającym 1000 hektarów.

Przez 21 dni z płomieniami walczyło 6 tys. strażaków, którzy mieli do dyspozycji 400 sztuk sprzętu. W gaszeniu ognia pomagali m.in. polscy piloci śmigłowców. Konieczna też była wtedy ewakuacja mieszkańców niektórych gmin.

Ze względu na zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się pożarów meteorolodzy apelują, by nie rozpalać ognisk, zwłaszcza w lasach, a także unikać wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię lub używania przenośnych kuchenek. Straż pożarna wzywa też do przestrzegania rozporządzeń i zakazów, które gminy i miasta mogą wydać w związku z suszą i zagrożeniem pożarowym. Władze stolicy Czech już wprowadziły zakaz rozniecania ognia.

