Szef MON uczestniczył w niedzielę w Krakowie w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Pytany podczas briefingu prasowego o kwestię SAFE, Kosiniak-Kamysz przyznał, że weto prezydenta utrudniło proces pozyskania środków, jednak rząd doprowadził sprawę do finału.

Umowa SAFE. Szef MON wskazał termin

- Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, otworzymy linię kredytową na zakup sprzętu. Część już jest zakontraktowana - to jest np. sprzęt związany z obroną przeciwdronową. Na to będzie najwięcej, na nowe technologie - bardzo ważny komponent obrony cyberprzestrzeni - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zwrócił uwagę, że maj będzie miesiącem zawierania wielu umów z polskim przemysłem zbrojeniowym na rzecz transformacji polskiej armii.

ZOBACZ: Co dalej z programem SAFE? "Przygotowujemy się do podpisania umowy"

- Oczywiście, wszystko chcemy inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym, więc takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku-Kamiennej są na pierwszy miejscu - stwierdził. Dodał, że sprzęt, który nie jest produkowany w Polsce, będzie kupowany u naszych sojuszników.

Zapowiedź pełnomocnik rządu ds. SAFE

W sobotę pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że w ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze tę umowę.

- Z naszej strony będą cztery podpisy: wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej będą dwa podpisy: komisarza do spraw obronności Andriusa Kubiliusa i komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina - dodała.

ZOBACZ: Prezydencki czy unijny? Polacy odpowiedzieli w sondażu ws. SAFE

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE. Po tym terminie będą musiały do każdego zakupu szukać krajów partnerskich. Dla Polski to kluczowy termin, bo większość planowanych przez nas zakupów to zamówienia w polskim przemyśle.

Kredyt na prawie 44 mld euro. Większość ma trafić do polskiego przemysłu

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. KE przyznała Polsce ogółem 43,7 mld euro. Środki te mają sfinansować projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym.

ZOBACZ: PSL chce nowego SAFE 0 proc. "Poprawiliśmy propozycję prezydenta"

Mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki.

W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ).

ZOBACZ: Los prezydenckiego projektu "SAFE 0 proc.". Włodzimierz Czarzasty zdecydował

Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni