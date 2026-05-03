W Hutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu, w akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych.

Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej o godz. 13.09. Obecnie pożarem objęte jest ok. 15 hektarów młodnika. Zadysponowano jednostki straży z powiatu częstochowskiego oraz lublinieckiego, w sumie około 30, w tym zastępy OSP z okolicznych miejscowości - poinformował dyżurny straży pożarnej.

Pożar lasu w Hutkach. Samolot gaśniczy Dromader w akcji

Z uwagi na trudno dostępny teren do pożaru zaangażowano samolot Dromader Lasów Państwowych, który stale pełni dyżur na lotnisku Rudniki koło Częstochowy. Maszyna wykonuje wahadłowe kursy ze znajdującego się 25 km od Hutek lotniska, zrzucając wodę na najbardziej zagrożone odcinki akcji gaśniczej.

"Pożar 'idzie wierzchołkowo', co bardzo utrudnia jego opanowanie" - przekazała gmina Konopiska we wpisie zamieszczonym na Facebooku, dodając, że "sytuacja jest bardzo dynamiczna i niestety się pogarsza".

Duże zagrożenie pożarowe w całym kraju

W niedzielę Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju z wyjątkiem obszarów górskich.

Stopień zagrożenia jest ustalany na podstawie parametrów meteorologicznych takich jak temperatura, wilgotność względna powietrza i dobowa suma opadów. Znaczenie ma też wilgotność ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach.

