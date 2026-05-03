Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w sobotę, że zamierza zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej pięć tysięcy. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.

- Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż pięć tysięcy - powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami.

ZOBACZ: Decyzja Pentagonu ws. wojsk USA w Niemczech. "Wynika z potrzeb oraz warunków"

Słowa amerykańskiego prezydenta padły w odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec.

"Obetniemy dużo więcej". Trump chce dalszego wycofania żołnierzy z Niemiec

O tym, że szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu około pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował w piątek rzecznik resortu Sean Parnell. "Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił (...) w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" - napisał w oświadczeniu, zapowiadając, że operacja wycofywania wojsk zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

ZOBACZ: "Całkowicie nieskuteczny". Donald Trump uderza w kanclerza Niemiec

Choć według resortu decyzja była wynikiem wewnętrznych analiz, to do jej ogłoszenia doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36 tys. żołnierzy USA. Trump mówił wcześniej, że prawdopodobnie z podobnych powodów wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni