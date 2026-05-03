O swoich zamiarach Donald Trump poinformował za pośrednictwem platformy Truth Social. Jak zapowiedział w sobotnim wpisie, wkrótce dokona "przeglądu planu" pokojowego, zaproponowanego przez Iran. Polityk dodał przy tym, że "nie może sobie wyobrazić, aby był on akceptowalny skoro Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat".

Wcześniej, w rozmowie z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach na Florydzie, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że może wznowić ataki na Iran, jeśli władze w Teheranie będą się "źle zachowywać". Trump został przy tym zapytany o propozycję pokojową Iranu. - Opowiedzieli mi o koncepcji umowy. Teraz mają mi podać szczegóły - stwierdził.

Nie jest jasne, co zawiera nowa irańska propozycja. Według agencji Reutera, odrzucony wcześniej przez Trumpa plan umożliwiłby żeglugę przez cieśninę Ormuz i zakończyłby blokadę Iranu przez USA, jednocześnie odkładając rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego na później.

Irańskie media podały, że 14-punktowa propozycja Teheranu obejmowała wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także nowy mechanizm kontroli cieśniny Ormuz.

W piątek Trump mówił, że choć Iran poczynił "wielkie kroki" i chce porozumienia, to nie jest usatysfakcjonowany jego propozycjami. Ocenił, że być może nigdy nie uda się dojść do porozumienia i zamiast tego "wysadzi ich w cholerę".

