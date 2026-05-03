"Nie ma dla tego alternatywy". Tusk wprost o relacjach Europy z USA

"Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasi sojusznicy zawsze mogą liczyć na Polskę" - dodał szef rządu we wpisie zamieszczonym na platformie X.

- Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania elementarnej spójności politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz (szczytu - red.), Armenia - mówił premier przed wylotem.

Szczyt EWP w Armenii. Donald Tusk: Sojusznicy zawsze mogą liczyć na Polskę

Ósmy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbywa się pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Na spotkanie zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP bierze udział kraj spoza Europy - Kanada, reprezentowana przez premiera Marka Carneya.

Wśród tematów poruszonych podczas szczytu znajdzie się kwestia bezpieczeństwa Europy, także w kontekście gospodarki i energetyki, oraz wzmacniania odporności demokracji.

Donald Tusk na 8. szczycie EWP w Armenii. W planie spotkania z Zełenskim, Carneyem i Starmerem

W niedzielę wieczorem szef polskiego rządu, razem z innymi liderami, weźmie udział w uroczystej kolacji wydanej przez prezydenta Armenii Wahagna Chaczaturiana, premiera Nikola Paszyniana i przewodniczącego parlamentu Alena Simonyana.

W poniedziałek premier będzie uczestniczył m.in. w ceremonii otwarcia szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej i sesji plenarnej, a także w spotkaniu koordynacyjnym dotyczącym Ukrainy oraz w zespole poświęconym wsparciu reform i bezpieczeństwa Armenii.

Premier przeprowadzi ponadto rozmowę z prezydentem Zełenskim. Przy okazji szczytu spotka się również z premierem Carneyem, z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Tusk o wspólnocie transatlantyckiej. "Katastrofalny trend"

Premier zabrał głos w sprawie kondycji relacji transatlantyckich również w sobotę, w reakcji na ogłoszenie przez Stany Zjednoczone decyzji o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

"Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend" - napisał Tusk we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz również podkreślił znaczenie trwałości sojuszu, wskazując, że jego siła "nie wynika tylko ze zdolności operacyjnych, ale z jedności, współpracy, wspólnych decyzji i wzajemnej odpowiedzialności państw członkowskich".

"Dziś ta jedność wymaga wzmocnienia i Polska, my możemy odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu jedności NATO. Najważniejsze jest jedno - wiarygodność. Sojusz działa dobrze tylko jako całość, dlatego musi pozostać silny, spójny i gotowy do reakcji wtedy, kiedy to będzie potrzebne" - zaznaczył szef resortu obrony we wpisie zamieszczonym na X.

