Niagara w polskich barwach. Spektakularna iluminacja z okazji dnia Polonii

W uroczystości podświetlenia na biało-czerwono Niagary wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która w Dzień Flagi rozpoczęła wizytę w Kanadzie.

Wodospad Niagara w polskich barwach. Marszałek Senatu świętowała z Polonią w Kanadzie

Na oficjalnym koncie Senatu na platformie X pojawił się wpis dotyczący tego wydarzenia, do którego załączono zdjęcia podświetlonego w polskie barwy wodospadu.

"Wodospad położony jest na granicy dwóch krajów: Kanady i USA. Dlatego po obu stronach spotkali się przedstawiciele Polonii, by wspólnie obejrzeć tę wyjątkową iluminację" - czytamy.

Małgorzata Kidawa-Błońska z okazji obchodzonego od 25 lat święta Polonii i Polaków za Granicą skierowała kilka słów, do rodaków.

- Chcemy wszystkim Polakom i Polonii mieszkającej za granicą serdecznie podziękować za to, że każdego dnia dbają o to, żeby kultywować polską tradycję, dbać o polski język, mówić o tym, że Polska dla nich jest najważniejsza. To wyjątkowy czas, bo dzięki Polakom i Polonii możemy być dumni z tego, że jesteśmy w Polsce, w naszej wspólnocie - powiedziała marszałek Senatu w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Wizyta w USA. Małgorzata Kidawa-Błońska w Chicago

Kidawa-Błońska od czwartku do niedzieli odbywa wizytę za oceanem. Wcześniej wzięła udział w Paradzie Konstytucji 3 Maja w Chicago.

"To jedno z najważniejszych wydarzeń dla amerykańskiej Polonii, które od lat przypomina o znaczeniu wolności, demokracji i naszej narodowej tożsamości. W paradzie zaprezentowały się liczne organizacje polonijne, szkoły, zespoły folklorystyczne, orkiestry oraz przedstawiciele firm założonych przez Polonię" - czytamy w komunikacie Senatu.

Podczas spotkania z amerykańską Polonią Kidawa-Błońska podkreśliła wagę relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. - Spektakularnym przykładem partnerstwa polsko-amerykańskiego jest niedawne uwolnienie z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i lidera polskiej opozycji na Białorusi - przypomniała marszałek.

- Nie byłoby to możliwe bez wsparcia administracji Stanów Zjednoczonych, za co dziękuję z całego serca - dodała.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP.

W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

