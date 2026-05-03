Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej północna i zachodnia Europa jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia.

Polska na przeważającym obszarze pozostaje w zasięgu słabnącego układu wyżowego z centrami w rejonie Rumunii, wschodniej Ukrainy oraz nad Morzem Śródziemnym, w bardzo suchym powietrzu polarnym kontynentalnym; jedynie północny zachód kraju zaczyna się stopniowo dostawać w zasięg zatoki niżowej z pofalowanym frontem atmosferycznym i tam napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Czekają nas prawdziwe upały. Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na wschodzie, około 26 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie, chłodniej jedynie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 20 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni, nad morzem z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr porywisty.

Popada, ale jedynie przelotnie. Jaka pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek?

Pogoda będzie nam sprzyjać również w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie lub wystąpi małe zachmurzenie. Jedynie na północy i zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północno-zachodnich możliwe przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od 6 st. C na południu, około 10 st. C w centrum, do 15 st. C na północnym zachodzie; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat 2 st. C, 4 st. C i tam lokalnie przygruntowe przymrozki do -1 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60km/h.

Chłodniej, ale nadal przyjemnie. Takiej pogody możemy spodziewać się w poniedziałek

W poniedziałek na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22 st. C na północy do 25 st. C w centrum i 26 st. C na południu, chłodniej jedynie nad morzem 18 st. C, 20 st. C i miejscami w rejonach podgórskich 21 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i południu okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h, podczas burz do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

