W oświadczeniu biura prezydenta Tajwanu wydanym po sobotnim spotkaniu Laj powiedział, że "żaden kraj nie ma prawa i nie powinien próbować uniemożliwiać Tajwanowi wnoszenia wkładu w rozwój świata". Dodał, że wyspa będzie nadal wzmacniać swój potencjał i systematycznie rozszerzać swoje zaangażowanie międzynarodowe.

Prezydent Tajwanu podziękował Mswatiemu III za to, że rządzony przez niego kraju solidaryzuje się z Tajwanem, oraz za zabieranie głosu w obronie Tajwanu na forach międzynarodowych. Król z kolei wyraził wdzięczność za pomoc Tajwanu i zapewnił, że Eswatini będzie zdecydowanie wspierać udział Tajwanu na arenie międzynarodowej.

W osobnym wpisie na Facebooku rząd Eswatini potwierdził "długotrwałą przyjaźń i silne więzi dyplomatyczne między Eswatini a Tajwanem".

Napięcie wokół Tajwanu. Presja Pekinu na afrykańskiego sojusznika

Pierwotnie Laj miał odwiedzić Eswatini 22 kwietnia, ale dzień przed podróżą jego kancelaria poinformowała o odwołaniu wyjazdu. Powodem było nagłe wycofanie zgody na przelot nad Madagaskarem, Mauritiusem i Seszelami.

Tajwan zarzucił Chinom zastosowanie wobec tych państw "intensywnego nacisku", w tym przymusu gospodarczego. Oskarżenia te odrzuciła rzeczniczka chińskiego biura ds. Tajwanu Zhang Han, jednocześnie wyrażając "uznanie dla stanowiska i działań" tych krajów.

Władze w Pekinie uznają rządzony demokratycznie Tajwan za nieodłączną część Chińskiej Republiki Ludowej i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przeprowadzenia w tym celu inwazji. Nie nawiązują też formalnych relacji dyplomatycznych z krajami, które utrzymują je z Tajpej.

Leżące w południowej części Afryki królestwo Eswatini (dawniej Suazi) zamieszkuje około 1,2 mln osób. Kraj jest monarchią absolutną, w której od 1986 roku panuje Mswati III. W 2023 roku Eswatini odwiedziła ówczesna prezydentka Tajwanu Caj Ing-wen, która podarowała królowi pięć krów z okazji jego 55. urodzin.

