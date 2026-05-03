Merz zapytany, czy plany USA dotyczące ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech mają związek ze sporem między nim a Trumpem dotyczącym Iranu, kanclerz odpowiedział, że "nie ma tu żadnego związku".

Jednocześnie Merz przyznał, że musi zaakceptować fakt, iż Trump nie podziela jego poglądów, aby móc współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO.

Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Wypowiedź kanclerza przytoczyła agencja Reutera, która zapoznała się z treścią wywiadu Merza ze stacją ARD. Rozmowa zostanie wyemitowana później w niedzielę.

Wojna z Iranem. Trump odpowiedział Merzowi

W czwartek Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu.

ZOBACZ: "Zakończył się etap przyjaźni". Niemieckie media o decyzji Pentagonu

W ten sposób prezydent USA zareagował na powtarzające się komentarze Merza, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii.

Żołnierze USA w Niemczach. Trump chce jeszcze większej redukcji sił

Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa około pięć tysięcy żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony Merza.

W sobotę Trump oświadczył, że zamierza jeszcze bardziej zredukować amerykańskie siły w tym kraju, niż wynika z zapowiedzi departamentu obrony.

Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35-37 tys. amerykańskich żołnierzy. W 2020 r. Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane.

