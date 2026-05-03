W powiecie węgorzewskim majówka rozpoczęła się tragicznie. W piątek około godz. 15 na drodze wojewódzkiej za miejscowością Stawki w kierunku Kętrzyna samochód osobowy uderzył w drzewo. W wyniku obrażeń odniesionych w wypadku lekarzom nie udało się uratować życia 16-letniego pasażera.

Za tragedią stała jednak nie tylko brawura. Okazało się, że 45-letni kierowca był pijany, a na dodatek miał zakaz prowadzenia pojazdów.

16-latek zginął w wypadku. Relacja policjantów z KWP Olsztyn

W związku z okolicznościami tragicznego zdarzenia policjanci z olsztyńskiej komendy wojewódzkiej opublikowali w mediach społecznościowych specjalny wpis, który ma być przestrogą dla innych kierowców.

"Nie lubimy takich obrazków i staramy się nimi nie epatować. Ale może te kilka sekund i tragiczna historia, która kryje się za nimi i za tym parawanem rozstawionym na drodze, sprawią, że zanim kolejny bezmyślny człowiek wsiądzie za kierownicę, to jednak się zastanowi i ostatecznie nie przekręci kluczyka w stacyjce" - czytamy.

Tragedia pod Węgorzewem. Kierowca pijany i z zakazem

Funkcjonariusze podzielili się bardziej szczegółową relacją z przebiegu wypadku. Jak przekazali - przed uderzeniem w drzewo - kierowca z dużą prędkością wyprzedzał inne pojazdy, wtedy stracił panowanie nad autem i zjechał na pobocze.

"On, jego 39-letnia pasażerka i 16-letni pasażer zostali ranni. Kierowcy nic poważnego się nie stało. Kobieta wymagała pomocy medycznej. Nastolatek, mimo wielu godzin walki lekarzy o jego życie, zmarł" - czytamy.

Policja podała, że sprawca tragedii wsiadł za kierownicę mając 1,5 promila. To nie był pierwszy raz, kiedy prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.

Z tego też powodu oraz za liczne wykroczenia w ruchu drogowym miał zasądzony wspominany wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów.

