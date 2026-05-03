Bogdan Rymowski zapytał swoich gości o reakcję na zapowiedź prezydenta o wycofaniu częsci amerykańskich wojsk z Niemiec. Liczba żołnierzy w kraju nad Odrą ma być uszczuplona o nawet pięć tysięcy. - Powinniśmy się martwić. Reakcje Donalda Trumpa są nadmiarowe i wynikają z napięć z europejskimi liderami, m.in. Pedro Sánchezem, kanclerzem Niemiec czy premier Giorgią Meloni - skomentował Andrzej Szejna.

Zdaniem posła Nowej Lewicy to także element strategii USA - z jednej strony nacisk na większą odpowiedzialność Europy za bezpieczeństwo, z drugiej realizacja polityki "America First".

- Nie powinniśmy się cieszyć, nawet jeśli część wojsk trafiłaby do Polski. Oporność i bezpieczeństwo NATO to jest jej wschodnia flanka i południowa flanka NATO. Pamiętajmy, że w przypadku konfliktu z Rosją, a przecież do takiego konfliktu się przygotowujemy, to Rosja musi dokonać uderzenia nie tylko na kraje bałtyckie, na Polskę, ale na wszystkie inne kraje, ponieważ będzie się spodziewać odpowiedzi całego NATO - podkreślił.

Michał Urbaniak z Konfederacji ocenił, że scenariusz, w którym ci żołnierze zostaną przesunięci do Polski, jest możliwy. - Wiemy, że Trump jako polityk w ostatnich czasach gra w sposób nieprzewidywalny, mówiąc delikatnie. I wcale nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka tygodni okazało się, że to jednak był blef i nikt nie będzie nic wycofywał - stwierdził.

Jednocześnie dodał, że obecność wojsk USA nie jest jedynym czynnikiem naszego bezpieczeństwa. Kluczowe jest np. to, jakim sprzętem i zapasami - choćby pocisków 155 mm - dysponujemy.

Prowadzący dopytywał, czy zdaniem polityków jest to sygnał, że NATO się rozpada. - Oczywiście, że nie. Trzeba podchodzić spokojnie do wypowiedzi Donalda Trumpa - podobne zapowiedzi już wcześniej się nie sprawdzały. NATO pozostaje stabilnym sojuszem i gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Niektórzy wieszczyli nawet wyjście USA z NATO, a skończyło się na tym, że wymusił większe wydatki na obronność - argumentował Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.

- Jeśli rzeczywiście doszłoby do wycofania wojsk z Niemiec, Polska powinna zabiegać, żeby trafiły do nas. Nie ma lepszej wiadomości z punktu widzenia Rosji niż podkopywanie wiarygodności NATO, jak robi to Donald Tusk. - ocenił poseł odnosząc się m.in. do ostatniego wpisu szefa rządu, w którym stwierdził, że największym zagrożeniem dla Sojuszu nie są zewnętrzni wrogowie a jego wewnętrzny rozpad.

Tezie, że polski premier podkopuje NATO stanowczo sprzeciwł się Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. - To Donald Trump podejmuje kontrowersyjne decyzje i jest za nie krytykowany - także w USA, przez polityków Partii Republikańskiej. Wycofanie wojsk z Niemiec osłabiłoby nie tylko NATO, ale i pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie - również w kontekście działań w Afryce czy Azji - zauważył.

