W sobotę w godzinach porannych Rosjanie uderzyli w autobus w Chersoniu. Zginęły dwie osoby, kobieta i pracownik służb komunalnych. Siedem pozostałych dostało rannych w wyniku eksplozji. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala - przekazał szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Prokudin.

"Wszyscy poszkodowani w ataku to cywile, a Rosjanie byli w pełni świadomi tego faktu" - przekazał Wołodymyr Zełenski.

Rosyjskie drony uderzyły w autobus i blok. Dwie osoby nie żyją

Zaatakowany został także wielopiętrowy blok w Charkowie, gdy jeden z dronów wleciał prosto do mieszkania na 12. piętrze. Jak relacjonuje portal tsn.ua, nie doszło do eksplozji. Jeden mężczyzna został ranny.

ZOBACZ: Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie samoloty. Atak 1700 km od granicy

"Odłamki wleciały do ​​środka. Na szczęście nie było eksplozji. Patrząc na te zdjęcia, trudno uwierzyć, że nie doszło tu do tragedii. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe" - poinformował burmistrz Charkowa Ihor Terechow.

Rosyjskie Szahedy zaatakowały także w m.in. Krzywym Rogu.

"Krzywy Róg. Eksplozje. Wróg atakuje obiekty infrastrukturalne za pomocą Szahedów. Dbaj o siebie i swoich bliskich" - napisał przewodniczący rady obrony Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkul.

Ataki Rosji na Ukrainę. Zełenski zarzuca polowanie na ludzi

Ukraiński prezydent w swoim wpisie w mediach społecznościowych wyliczał, że do ataków doszło także w obwodach mikołajowskim, odeskim, sumskim i donieckim.

ZOBACZ: Zełenski zapowiada reformę armii. Wyższe zarobki i nowe zasady służby

"Łącznie w tym tygodniu Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie około 1600 dronów bojowych, blisko 1100 kierowanych bomb lotniczych oraz trzy rakiety. Rosjanie próbują przytłoczyć naszą obronę przeciwlotniczą masowymi atakami, dlatego codzienne dostawy rakiet przechwytujących są kluczowe. Równie ważne jest, by presja na agresora nie słabła, ponieważ jakiekolwiek złagodzenie istniejących sankcji tylko uzupełnia rosyjską skarbnicę wojenną, którą potem wydaje na wojnę" - napisał Wołodymyr Zełenski.

Zdaniem Zełenskiego, taktyka Rosjan przypomina "brutalne safari na ludzi", które stało się codziennością w społecznościach frontowych i przygranicznych.

