Zablokowany odcinek trasy Nałęczów-Kurów w kierunku Warszawy. Policjant w szpitalu

Polska

Zderzenia trzech samochód na wspólnym odcinku dróg S12 i S17, około 1 km od MOP Markuszów. W wypadku uczestniczył radiowóz, policjant trafił do szpitala. Droga ekspresowa na odcinku Nałęczów-Kurów (woj. lubelskie) w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Ruch odbywa się objazdami.

Przewrócony biały samochód dostawczy obok ciężarówki Scania na drodze ekspresowej.
Policja Puławska
Ciężarówka Scania uderzyła w samochód służby drogowej i radiowóz

Puławska policja przekazała, że do zderzenia doszło na wspólnym odcinku dróg S12 i S17, około 1 km od MOP Markuszów.

 

Według ustaleń ciężarówka marki Scania wjechała w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz policji, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu.

 

Do szpitala trafił jeden z mundurowych.

 

Wypadek na S12 i S17. Policja przekazała informacje o utrudnieniach na trasiePolicja Puławska
Wypadek na S12 i S17. Policja przekazała informacje o utrudnieniach na trasie

 

Z powodu zdarzenia droga ekspresowa w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Samochody osobowe kierowane są objazdem przez węzeł Nałęczów, starą drogą krajową nr 17 i miasto Kurów do węzła Kurów Wschód. Dla ciężarówek służby wyznaczyły trasę drogami wojewódzkimi nr 874 i 824 do węzła Puławy Wschód.

 

Wypadek na trasie S12 i S17 z udziałem ciężarówki i radiowozuPolicja Puławska
Wypadek na trasie S12 i S17 z udziałem ciężarówki i radiowozu

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Grzegorz Lepak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 