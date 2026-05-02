Zablokowany odcinek trasy Nałęczów-Kurów w kierunku Warszawy. Policjant w szpitalu
Zderzenia trzech samochód na wspólnym odcinku dróg S12 i S17, około 1 km od MOP Markuszów. W wypadku uczestniczył radiowóz, policjant trafił do szpitala. Droga ekspresowa na odcinku Nałęczów-Kurów (woj. lubelskie) w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Ruch odbywa się objazdami.
Puławska policja przekazała, że do zderzenia doszło na wspólnym odcinku dróg S12 i S17, około 1 km od MOP Markuszów.
Według ustaleń ciężarówka marki Scania wjechała w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz policji, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu.
Do szpitala trafił jeden z mundurowych.
Z powodu zdarzenia droga ekspresowa w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Samochody osobowe kierowane są objazdem przez węzeł Nałęczów, starą drogą krajową nr 17 i miasto Kurów do węzła Kurów Wschód. Dla ciężarówek służby wyznaczyły trasę drogami wojewódzkimi nr 874 i 824 do węzła Puławy Wschód.
