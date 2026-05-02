Wybuch gazu w Anielinie, lądowały śmigłowce LPR. Nie żyje nastolatka
Około 15-letnia dziewczyna zginęła w wyniku wybuchu, do którego doszło w budynku domu w Anielinie (woj. łódzkie). Do szpitala z rozległymi poparzeniami ciała trafiła dorosła kobieta - w wieku ok. 40-lat. Na miejscu lądowały śmigłowce LPR.
Do wybuchu w budynku mieszkalnym w Anielinie w pow. wieluńskim doszło w sobotę, ok. godz. 10.20.
W wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniosła dziewczyna w wieku 15-16 lat. Rozległych poparzeń cała III stopnia doznała ok. 40-letnia kobieta, która została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich - przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.
Hospitalizowana została też ok. 20-letnia kobieta, która była w szoku. Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych.
Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego.
Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.
