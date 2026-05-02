Do wybuchu w budynku mieszkalnym w Anielinie w pow. wieluńskim doszło w sobotę, ok. godz. 10.20.

W wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniosła dziewczyna w wieku 15-16 lat. Rozległych poparzeń cała III stopnia doznała ok. 40-letnia kobieta, która została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich - przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

Hospitalizowana została też ok. 20-letnia kobieta, która była w szoku. Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych.

Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego.

Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni