Wybuch gazu w Anielinie, lądowały śmigłowce LPR. Nie żyje nastolatka

Około 15-letnia dziewczyna zginęła w wyniku wybuchu, do którego doszło w budynku domu w Anielinie (woj. łódzkie). Do szpitala z rozległymi poparzeniami ciała trafiła dorosła kobieta - w wieku ok. 40-lat. Na miejscu lądowały śmigłowce LPR.

Do wybuchu w budynku mieszkalnym w Anielinie w pow. wieluńskim doszło w sobotę, ok. godz. 10.20.

 

W wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniosła dziewczyna w wieku 15-16 lat. Rozległych poparzeń cała III stopnia doznała ok. 40-letnia kobieta, która została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich - przekazał  rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

 

 

Hospitalizowana została też ok. 20-letnia kobieta, która była w szoku. Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych.

 

Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego.

 

Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.

 

Grzegorz Lepak / grz / polsatnews.pl / PAP
