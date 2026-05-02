Tragiczny wypadek z udziałem wozu strażackiego. Nie żyje 22-latek

Na drodze wojewódzkiej nr 224 w województwie pomorskim doszło do wypadku. - Kierujący Volkswagenem 22-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z wozem strażackim należącym do OSP Grabowo Kościerskie - powiedział polsatnews.pl asp. szt. Piotr Kwidziński. Życia młodego mężczyzny nie udało się uratować. W wypadku ranna została jedna osoba, którą śmigłowcem LPR zabrano do szpitala.

Rozbite samochody na poboczu drogi w lesie, jeden z nich to wóz strażacki.
Facebook/OSP Grabowo Kościerskie
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie około godziny 14:45 otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 224 pomiędzy miejscowością Nowa Karczma a Grabowo Kościerskie (woj. pomorskie).

 

- Ustalono, że kierujący Volkswagenem 22-letni, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc od strony Nowej Karczmy w kierunku Egiertowa przekroczył oś jezdni i zjechał na przeciwległy pas ruchu - powiedział polsatnews.pl asp. szt. Piotr Kwidziński.

 

- Tam zderzył się z prawidłowo jadącym wozem Ochotniczej Straży Pożarnej marki Scania - dodał. 

Autem podróżowały dwie osoby. 22-latek, mimo reanimacji, zmarł. Druga osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 

- Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka (Święto Strażaków wypada 4 maja - red.) - powiedział polsatnews.pl kpt. mgr. inż. Mateusz Szmaglik z KP PSP w Kościerzynie. Jak dodał, strażakom nic się nie stało. 

 

Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Ich działaniami kieruje Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie. Okoliczności wypadku będą wyjaśniały właściwe służby pod nadzorem prokuratora.

 

Droga wojewódzka nr 224 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. 

 

Michał Blus / polsatnews.pl
