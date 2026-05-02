Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie około godziny 14:45 otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 224 pomiędzy miejscowością Nowa Karczma a Grabowo Kościerskie (woj. pomorskie).

- Ustalono, że kierujący Volkswagenem 22-letni, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc od strony Nowej Karczmy w kierunku Egiertowa przekroczył oś jezdni i zjechał na przeciwległy pas ruchu - powiedział polsatnews.pl asp. szt. Piotr Kwidziński.

- Tam zderzył się z prawidłowo jadącym wozem Ochotniczej Straży Pożarnej marki Scania - dodał.

Grabowo Kościerskie. Wypadek z udziałem wozu strażackiego. Nie żyje 22-latek

Autem podróżowały dwie osoby. 22-latek, mimo reanimacji, zmarł. Druga osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka (Święto Strażaków wypada 4 maja - red.) - powiedział polsatnews.pl kpt. mgr. inż. Mateusz Szmaglik z KP PSP w Kościerzynie. Jak dodał, strażakom nic się nie stało.

Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Ich działaniami kieruje Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie. Okoliczności wypadku będą wyjaśniały właściwe służby pod nadzorem prokuratora.

Droga wojewódzka nr 224 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.

