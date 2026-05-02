Tragedia podczas prac polowych. Zginął 17-latek

Polska

W Kamionce (woj. podkarpackie) doszło tragicznego wypadku. Podczas prac polowych zginął 17-latek. - Nastolatek najprawdopodobniej wypadł z kabiny ciągnika rolniczego, którym jechał - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa KPP Ropczyce Agnieszka Olszowy-Szydło. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy mają ustalić szczegółowy przebieg zdarzenia.

Ciągnik rolniczy pracujący na polu uprawnym.
Polsat News
Tragiczny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce

Do tragicznego wypadku doszło przed południem w sobotę w miejscowości Kamionka w powiecie ropczycko-sędziszowskim w województwie podkarpackim. 


- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godzinie 11. Na miejsce skierowano policję oraz ratowników medycznych, a także zadysponowano LPR - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa KPP Ropczyce mł. asp. Agnieszka Olszowy-Szydło.

Rzeczniczka przekazała, że doszło do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. - Pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ciągnik rolniczy - dodała.

 

Jak wyjaśniła policjantka, nastolatek najprawdopodobniej wypadł z kabiny ciągnika rolniczego, którym jechał.

 

- Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał okoliczności i przyczyny tej tragedii - przekazała rzeczniczka.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 