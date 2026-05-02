Do tragicznego wypadku doszło przed południem w sobotę w miejscowości Kamionka w powiecie ropczycko-sędziszowskim w województwie podkarpackim.



- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godzinie 11. Na miejsce skierowano policję oraz ratowników medycznych, a także zadysponowano LPR - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa KPP Ropczyce mł. asp. Agnieszka Olszowy-Szydło.

Kamionka. Tragedia podczas prac polowych. Nie żyje nastolatek

Rzeczniczka przekazała, że doszło do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. - Pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ciągnik rolniczy - dodała.

Jak wyjaśniła policjantka, nastolatek najprawdopodobniej wypadł z kabiny ciągnika rolniczego, którym jechał.

- Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał okoliczności i przyczyny tej tragedii - przekazała rzeczniczka.

