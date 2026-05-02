Z relacji Wołodymyra Zełenskiego cytowanego przez ukraińskie media wynika, że do "szczególnej aktywności" przy granicy po stronie Białorusi miało dojść w piątek.

- Wszystko starannie rejestrujemy, monitorujemy i jeśli zajdzie taka potrzeba, zareagujemy - powiedział w obliczu wykrycia podejrzanych działań na granicy ukraińsko-białoruskiej.

Ukraina - Rosja. Zełenski wskazuje na Białoruś. Ostrzeżenie dla Łukaszneki

Zełenski ostrzegł też ewentualnych adwersarzy, a konkretnie - jak wskazują media - białoruskiego przywódcę Alaksandra Łukaszenkę. - Powinien to zrozumieć każdy, kto próbuje dać się wciągnąć w jakąkolwiek agresywną działalność przeciwko Ukrainie - powiedział.

Serwis tsn.ua, powołując się na doniesienia ukraińskich służb przekazał, że "Rosja rozważa opcję hybrydowego wykorzystania swoich wojsk z terytorium Białorusi we współpracy z jednostkami białoruskimi".

Przypomniano też słowa Łukaszenki, który po kompleksowej inspekcji swoich wojsk oświadczył, że "Białoruś musi być gotowa do pełnowymiarowych działań bojowych". - Jeśli będziemy gotowi do walki, będą się nas bać i nikt tu nie przyjdzie. To jest mój cel - stwierdził podczas przemówienia kilka tygodni temu.

Rola Białorusi w inwazji na Ukrainę

Mimo, że reżim Alaksandra Łukaszenki przez ponad cztery lata nie zdecydował się bezpośrednio zaangażować swoich sił zbrojnych w inwazję na Ukrainę, to od początku wojny wspiera Federację Rosyjską.

Od początku pełnoekranowej inwazji granicę białorusko-ukraińską zaczęły przekraczać rosyjskie siły, które miały zdobyć m.in. Kijów. Z białoruskich lotnisk operowały rosyjskie samoloty, a z białoruskiej ziemi przeprowadzane były ataki rakietowe.

"W miarę postępu wojny Rosja ograniczyła jednak swoją fizyczną obecność na terytorium Białorusi. Niemniej jednak Putin postrzega Łukaszenkę jako ważnego sojusznika" - podsumował "Forebs", zaznaczając, że rosyjski przywódca "starał się zmusić swojego białoruskiego odpowiednika do udzielenia większej pomocy Federacji Rosyjskiej".

