list w tej sprawie został skierowany do parlamentarzystów 29 kwietnia przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych - informuje Vatican News. Dotyczy on projektu ustawy H.R. 8119, znanej jako Helping to Optimize Patients’ Experience with Fertility Services Act (HOPE).

Zakłada ona wprowadzenie federalnego obowiązku finansowania leczenia niepłodności, w tym zapłodnienia in vitro, przez firmy ubezpieczeniowe. Podmioty oferujące plany bez takiego zakresu świadczeń mogłyby zostać obciążone karą w wysokości 100 dolarów dziennie.

ZOBACZ: Rekord przy narodzinach. Na świat przyszło niezwykłe dziecko

Projekt ma charakter ponadpartyjny - został zgłoszony przez republikańskiego kongresmena Zacha Nunna oraz demokratkę Debbie Wasserman Schultz. Obecnie znajduje się na wczesnym etapie prac legislacyjnych i został skierowany do Komisji Edukacji i Pracy.

USA. Spór o in vitro przybiera na sile. Biskupi przeciw ingerencji państwa

W swoim apelu biskupi podkreślają, że procedura in vitro w praktyce amerykańskiej stanowi "stosunkowo nieuregulowany przemysł". Jak wskazują, prowadzi ona do powstawania ogromnej liczby ludzkich embrionów, które są zamrażane, wykorzystywane w kolejnych próbach implantacji lub niszczone - często w sposób selektywny, eugeniczny.

Biskupi dodali, że "oprócz tej masowej śmierci, in vitro stwarza zagrożenia zdrowotne zarówno dla kobiet, jak i dla dzieci, które rodzą się w jego wyniku". Według biskupów procedura ta prowadzi także do uprzedmiotowienia człowieka, w tym dzieci, dawców i surogatek.

Istotnym elementem sprzeciwu biskupów są również kwestie prawne. W liście wskazano, że nowe przepisy mogłyby naruszyć wolność sumienia pracodawców religijnych. Obecnie część z nich korzysta z regulacji federalnych, aby uniknąć obowiązków sprzecznych z ich przekonaniami.

ZOBACZ: Najubożsi w USA mogą stracić ubezpieczenie zdrowotne. Eksperci o "znaczących przeszkodach"

Zdaniem autorów listu wprowadzenie nowych wymogów "postawiłoby tych pracodawców w konflikcie między prawem a własnym sumieniem" oraz mogłoby doprowadzić do długotrwałych sporów sądowych.

Biskupi podkreślają, że rozumieją cierpienie rodzin zmagających się z niepłodnością. "Głębokie pragnienie małżonków, by mieć dzieci, jest dobre i naturalne" - zaznaczają. Jednocześnie apelują o rozwijanie i wspieranie metod leczenia, które koncentrują się na identyfikowaniu i usuwaniu przyczyn niepłodności, zamiast zastępowania naturalnego procesu poczęcia.

