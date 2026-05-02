- Flaga Rzeczypospolitej to symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania naszej wspólnoty. Zawiera w sobie radość i nadzieję, ale także walkę, cierpienie oraz tęsknotę za utraconą wolnością i niepodległością - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji 2 maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent przypomniał historyczne korzenie barw narodowych, sięgające średniowiecza, gdy biały orzeł na czerwonym tle towarzyszył polskim rycerzom. Wspomniał również o ich formalnym ustanowieniu w 1831 roku, w czasie powstania listopadowego, oraz o znaczeniu flagi w okresie zaborów i II wojny światowej jako symbolu "niematerialnej ojczyzny".

ZOBACZ: Donald Tusk o zagrożeniu dla NATO. "To nie są zewnętrzni wrogowie"

Nawiązując do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydent podkreślił, że flaga jest wyrazem ducha narodu, który nigdy się nie ugiął. Zwrócił uwagę na jedność pokoleń - od obecnych generałów po uczniów klas mundurowych, którzy w przyszłości będą odpowiadać za bezpieczeństwo kraju.

- To bardzo poruszający moment, gdy spotykają się ci, którzy dziś dbają o nasze bezpieczeństwo, z tymi, którzy są gotowi robić to w przyszłości - zaznaczył.

Prezydent podkreślił znaczenie sojuszy. "Rolą polityków jest je szanować"

Prezydent podziękował uczniom klas wojskowych za ich zaangażowanie oraz generałom za dotychczasową służbę i gotowość do podejmowania trudnych misji. Podkreślił, że ich nominacje są wyrazem uznania dla profesjonalizmu, oddania i odpowiedzialności wobec państwa.

- Siła państwa polskiego i nasze bezpieczeństwo zamkniętr jest przede wszystkim w idei budowania silnych polskich Sił Zbrojnych i dbania o polskiego żołnierza. Do tego potrzebujecie przede wszystkim, patrzę w stronę pana premiera, strategii bezpieczeństwa narodowego. Potrzebujecie jasno wiedzieć jakie zada ma wypełniać żołnierz polski, a wiem, że do wypełniania tych zadań jesteście w pełni gotowi i w pełni przygotowani - zaznaczył.

- Oczekuję od polskich generałów nie tylko wzmacniania siły wojska, ale także umacniania naszych sojuszy. Rolą polityków jest je szanować, a nie bezmyślnie je podważać - dodała głowa państwa.

ZOBACZ: "Nóż w plecy polskiej armii i zdrada stanu". Gawkowski uderza w prezydenta

Prezydent wskazał również na potrzebę dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i rozwijania zdolności wielodomenowych - obejmujących działania na lądzie, morzu, w powietrzu oraz w nowych obszarach operacyjnych. Podziękował również rodzinom żołnierzy za ich wsparcie, podkreślając, że służba wojskowa to wysiłek całych rodzin.

- Niech żyje Rzeczpospolita Polska – wolna i suwerenna. Niech żyją generałowie Wojska Polskiego, którzy wiedzą, że suwerenności zapisanej w symbolu biało-czerwonej flagi nie można oddać ani sprzedać. Bo to ona jest gwarancją naszej niepodległości - zakończył prezydent.

Nominacje na stopnie generalskie i admiralski

W sobotniej uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego udział biorą m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski - dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki - dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

ZOBACZ: Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. "Z troski o bezpieczeństwo"

Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż; dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk Krzysztof Duda, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza; dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos; I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski; szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis; zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis; dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś - zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego. Prócz nominacji mianowani otrzymali również buzdygany honorowe, które wręczył im minister Kosiniak-Kamysz.

W trakcie uroczystości prezydent wręczył także 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do organizacji polonijnej i szkół mundurowych.

