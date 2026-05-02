Płonie budynek marketu spożywczego przy ul. Jana Pawła II w Halinowie w powiecie mińskim. Służby zostały wezwanie o godz. 15:17. - Kiedy strażacy przybyli na miejsce, okazało się, że pożar jest w fazie rozwoju - powiedział mł. bryg. Kamil Płochocki.

Przekazał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - Wszyscy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem służb - wyjaśnił.

Mazowsze. Pożar marketu w Halinowie. Trwa akcja strażaków

W tym momencie płonie już cały dach budynku, którego powierzchnia ma 600 mkw.

Na miejscu działa 12 zastępów straży pożarnej. - Obecne są środki i posiłki z Warszawy - dodał mł. bryg. Kamil Płochocki.

O tym, czy wysłane zostanie dodatkowe wparcie zdecydują dowódcy wyższego szczebla, którzy są w drodze na miejsce.

Według ustaleń zapaliły się składowane obok budynku rzeczy, a płomienie przedostały się na dach konstrukcji.

