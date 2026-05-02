Pożar marketu na Mazowszu. Trwa akcja strażaków
Płonie market spożywczy w Halinowie na Mazowszu. - Pożar jest w fazie rozwoju. (...) W tym momencie na miejscu działa 12 zastępów straży pożarnej - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Płochocki, oficer prasowy KP PSP w Mińsku Mazowieckim. Nikt nie został poszkodowany.
Płonie budynek marketu spożywczego przy ul. Jana Pawła II w Halinowie w powiecie mińskim. Służby zostały wezwanie o godz. 15:17. - Kiedy strażacy przybyli na miejsce, okazało się, że pożar jest w fazie rozwoju - powiedział mł. bryg. Kamil Płochocki.
Przekazał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - Wszyscy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem służb - wyjaśnił.
W tym momencie płonie już cały dach budynku, którego powierzchnia ma 600 mkw.
Na miejscu działa 12 zastępów straży pożarnej. - Obecne są środki i posiłki z Warszawy - dodał mł. bryg. Kamil Płochocki.
O tym, czy wysłane zostanie dodatkowe wparcie zdecydują dowódcy wyższego szczebla, którzy są w drodze na miejsce.
Według ustaleń zapaliły się składowane obok budynku rzeczy, a płomienie przedostały się na dach konstrukcji.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej