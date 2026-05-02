Potężne opóźnienia na kolei. Usuwanie awarii potrwa kilka godzin

Do niedzielnego poranka może potrwać usuwanie awarii sieci trakcyjnej na podpoznańskim fragmencie linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Berlinem. Przez usterkę wstrzymano ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

Tory kolejowe w gęstej mgle z widocznymi słupami trakcyjnymi i siecią elektryczną.
Zdjęcie ilustracyjne/Polsat News
Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał, że około godz. 17.30, na odcinku pomiędzy Palędziem a Bukiem (pow. poznański) stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej.

 

- W związku z tym wstrzymano ruch pociągów. Jest to linia dwutorowa, ale jeden tor jest na stałe wyłączony z ruchu ze względu na prace budowlane - powiedział.

Spółka zaleciła przewoźnikom wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Łotowski powiedział, że na takie rozwiązanie zdecydowało się już PKP Intercity. Według danych podawanych na Portalu Pasażera pociąg Intercity Strzelecki, jadący z Zielonej Góry do Lublina przed godz. 21 był opóźniony o 242 minuty.

 

Według szacunków służb kolejowych usunięcie awarii może nastąpić w niedzielę rano.

 

Pytany o przyczyny usterki Łotowski powiedział, że nie jest ona jeszcze znana, ale przed stwierdzeniem awarii odcinkiem przejechał pociąg Polregio, który początkowo miał mieć uszkodzony pantograf. - Co się dokładnie stało, to będzie wyjaśniać nasza wewnętrzna komisja kolejowa - zaznaczył.

 

Michał Blus / polsatnews.pl / PAP
