"Postanowiły urządzić sobie spacer". Konie po ucieczce przemierzyły 20 km

Do nietypowej akcji strażaków doszło w rejonie Poronina. Konie które w nocy uciekły ze stajni w Jurgowie przemierzyły ok. 20 km, nim zostały bezpiecznie złapane. Siódmy uciekinier, który oddzielił się od grupy, został ujęty później. "Okazało się, że mamy do czynienia z całkiem zgraną ekipą uciekinierów" - przekazali strażacy.

Ratownicy w mundurach stoją obok koni na drodze, z budynkiem w budowie i wozem strażackim w tle.
OSP Małe Ciche
Zgłoszenie wpłynęło w sobotę, o godz. 4. nad ranem. Strażacy z OSP Małe Ciche zadysponowani na prośbę policji, podjęli stosowne działania zmierzające do zabezpieczenia zwierząt i przywrócenia bezpieczeństwa na drodze.

 

Chodziło o grupę koni, "które postanowiły urządzić sobie nocny spacer i przy okazji sprawdzić refleks kierowców".

 

"Na miejscu okazało się, że mamy do czynienia z całkiem zgraną ekipą uciekinierów aż sześciu koni w rejonie Kośnych Hamrów. Na szczęście nasi strażacy to nie tylko fachowcy od ognia i ratownictwa, ale też... prawdziwi »końscy whispererzy« (zaklinacze koni - red.)" - przekazali w komunikacie strażacy dodając, że aż czterej z nich na co dzień zajmują się tymi zwierzętami, więc "akcja przebiegła bardzo sprawnie".

Sześć koni zostało bezpiecznie ujętych i przekazanych pod opiekę właścicieli. Jak podali w komunikacie strażacy, siódmy koń oddzielił się od grupy i kontynuował samodzielną wędrówkę. Samotnik również się odnalazł, ale w innym miejscu. 

 

"Wszystkie konie bezpiecznie złapane (choć pewnie nie do końca zadowolone z zakończenia nocnej przygody)" - podsumowali strażacy. 

Od stajni w Jurgowie, skąd zbiegły, do miejsca w rejonie Poronina, gdzie je złapano, konie przemierzyły ok. 20 km. 

 

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, zwłaszcza w godzinach nocnych i porannych. Jak wskazują ratownicy, na podhalańskich drogach można natknąć się nie tylko na dziką zwierzynę, ale również na zwierzęta gospodarskie.

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
KONIEPOLSKAPORONINSTAJNIASTRAŻACYSTRAŻ POŻARNAUCIECZKA

