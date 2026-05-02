Opóźnienia w dostawach sprzętu z USA. Media: Waszyngton ostrzegł Polskę

Z powodu wyczerpującej zasoby USA wojny z Iranem, dostawy amerykańskiego sprzętu do europejskich sojuszników mogą być opóźnione. Gazeta "Financial Times" poinformowała, że wśród państw europejskich, które będą musiały dłużej czekać na uzbrojenie są m.in. Polska, Wielka Brytania, Estonia i Litwa.

Wyrzutnia systemu Patriot w lesie
Polsat News
Przedstawiciele USA już wcześniej ostrzegali państwa europejskie, że dostawy niektórych systemów uzbrojenia opóźnią się w związku z wyczerpywaniem się amerykańskich zapasów z powodu wojny z Iranem.

 

Amerykański sekretarz stanu USA, Marco Rubio, pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA.

W połowie kwietnia Reuters podał, że opóźnienia w dostawach uzbrojenia z USA dotkną kilku państw europejskich, w tym krajów regionu bałtyckiego i Skandynawii. Według źródeł "Financial Times", opóźnienia mogą dotyczyć także dostaw do Azji. 

 

Część broni została zakupiona w ramach programów Foreign Military Sales (FMS) oraz Priority Ukraine Requirements List (PURL). Ograniczenia eksportowe miały dotyczyć głównie rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw Bliskiego Wschodu i baz wojskowych USA w regionie.

 

Od 2027 r. powinny rozpocząć dostawy z USA do Polski sześciu baterii przeciwlotniczych Patriot, które zostały zakontraktowane jesienią 2023 r. Polska złożyła również zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM oraz systemów artylerii rakietowej HIMARS.

 

Tymczasem, jak informują media, Departament Stanu USA potwierdził w piątek sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom - Izraelowi, Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim - uzbrojenia o łącznej wartości ponad 8,6 mld dolarów.

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl / PAP
