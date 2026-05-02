Ostrzeżenie opublikowano w piątek przez amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Jak przypomina agencja AP w czasie pokoju przez tę cieśninę, położoną u wejścia do Zatoki Perskiej, przepływa około jedna piąta światowego handlu ropą naftową i gazem ziemnym.

Opłaty za przepłynięcie cieśniny Ormuz. USA ostrzega przed sankcjami

Sytuacja uległa gwałtownemu zaostrzeniu po tym, jak Iran w odpowiedzi na działania militarne USA i Izraela rozpoczęte 28 lutego, zaczął atakować statki oraz grozić kolejnymi incydentami. W praktyce doprowadziło to do sparaliżowania normalnego ruchu morskiego.

Z czasem Teheran zaczął oferować wybranym jednostkom alternatywne, "bezpieczne" trasy bliżej swojego wybrzeża, pobierając za to opłaty. Ten system, określany przez USA jako swoisty "morski punkt poboru opłat", stał się głównym przedmiotem amerykańskiego ostrzeżenia.

Jak podkreśla OFAC, płatności te mogą przyjmować różne formy - od tradycyjnych przelewów pieniężnych, przez aktywa cyfrowe i barter, aż po darowizny czy wpłaty dokonywane za pośrednictwem irańskich placówek dyplomatycznych. Niezależnie od formy, każda z nich może narazić firmy na sankcje.

Impas negocjacji z Iranem. Napięcie rośnie mimo zawieszenia broni

Prezydent USA Donald Trump odrzucił najnowszą propozycję pokojową Iranu, określając ją jako niesatysfakcjonującą. Jednocześnie skrytykował irańskie przywództwo, nazywając je "niespójnym" i "zagubionym".

Negocjacje trwają głównie telefonicznie, po tym jak amerykańska delegacja odwołała wizytę w Pakistanie - kraju pełniącym rolę mediatora. Iran przekazał swoją propozycję właśnie za pośrednictwem pakistańskich pośredników.

Mimo obowiązującego zawieszenia broni, obie strony wzajemnie oskarżają się o jego naruszanie. Konflikt coraz bardziej wpływa na globalną gospodarkę - rosną ceny paliw, a dostępność produktów powiązanych z przemysłem naftowym maleje.

Tymczasem w sobotę Iran poinformował o egzekucji dwóch mężczyzn skazanych za szpiegostwo na rzecz Izraela. W ostatnich tygodniach liczba takich przypadków przekroczyła kilkanaście, co wskazuje na rosnące napięcia wewnętrzne.

