Ogromny pożar w Czechach. Ogłoszono stan nadzwyczajny, strażaków wspiera wojsko
Pożar lasu wybuchł w parku narodowym Czeska Szwajcaria na zachodzie Czech. Ogień objął 100 ha lasu, walczą z nim 31 jednostki straży pożarnej. Do walki z żywiołem wykorzystywane są również śmigłowce, w tym wojskowe. W regionie ogłoszono stan nadzwyczajny.
Pożar wybuchł w sobotę w Rynarticach, części gminy Jetrzichovice na terenie parku narodowego Czeska Szwajcaria. W okolicy pożaru obowiązuje strefa zakazu lotów. Nad miejscem akcji zabronione jest latanie dronami i innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Według strażaków płoną drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. Żywioł rozprzestrzenia się pod powierzchnią lasu, dlatego na dotkniętym obszarze znajduje się kilka ognisk pożaru. Strażacy prowadzą akcję w trudno dostępnym terenie. Do akcji gaśniczej dołączyło wojsko.
Według informacji rządowych, o godzinie 18:00 pożar obejmował powierzchnię około 100 ha.
Czechy. Płonie 100 ha lasu w parku narodowym Czeska Szwajcaria
Ministerstwo środowiska poinformowało, że monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie ze strażą pożarną oraz kierownictwem parku narodowego. W razie potrzeby jest gotowe zwołać sztab kryzysowy. W regionie ogłoszono stan nadzwyczajny.
Czeska straż pożarna przekazała, że z ogniem walczy 31 jednostek straży pożarnej. Do walki z żywiołem wykorzystywane są również śmigłowce - straży pożarnej oraz wojska.
Latem 2022 roku strażacy interweniowali w parku narodowym podczas największego jak dotąd pożaru w historii Czech. Ogień rozprzestrzenił się na obszarze przekraczającym 1000 hektarów.
Z płomieniami przez 21 dni walczyło 6000 strażaków. W gaszeniu pomagali m.in. polscy piloci śmigłowców. Mieszkańcy niektórych gmin musieli zostać ewakuowani.
Ze względu na zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się pożarów meteorolodzy wzywają Czechów, aby nie rozpalali ognisk, zwłaszcza w lasach. Powinni też unikać wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię lub używania przenośnych kuchenek. Ludzie powinni również przestrzegać rozporządzeń i zakazów, które gminy i miasta mogą wydać w związku z suszą i zagrożeniem pożarowym.
