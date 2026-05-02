Pożar wybuchł w sobotę w Rynarticach, części gminy Jetrzichovice na terenie parku narodowego Czeska Szwajcaria. W okolicy pożaru obowiązuje strefa zakazu lotów. Nad miejscem akcji zabronione jest latanie dronami i innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Według strażaków płoną drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. Żywioł rozprzestrzenia się pod powierzchnią lasu, dlatego na dotkniętym obszarze znajduje się kilka ognisk pożaru. Strażacy prowadzą akcję w trudno dostępnym terenie. Do akcji gaśniczej dołączyło wojsko.

Według informacji rządowych, o godzinie 18:00 pożar obejmował powierzchnię około 100 ha.

Czechy. Płonie 100 ha lasu w parku narodowym Czeska Szwajcaria

Ministerstwo środowiska poinformowało, że monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie ze strażą pożarną oraz kierownictwem parku narodowego. W razie potrzeby jest gotowe zwołać sztab kryzysowy. W regionie ogłoszono stan nadzwyczajny.

Czeska straż pożarna przekazała, że z ogniem walczy 31 jednostek straży pożarnej. Do walki z żywiołem wykorzystywane są również śmigłowce - straży pożarnej oraz wojska.

‼️ Upřesňujeme informace o požáru 🔥 v NP Č. Švýcarsko, kde hoří cca 1 km² lesa. 🌲 Na místě je vedle hasičů @HzsUlk i odřad ze @HZS_STC a @hzskhk. 🚒 Aktuálně na místě zasahují 2 vrtulníky 🚁 @PolicieCZ a 1 @ArmadaCR, další armádní vrtulník – Sokol – se připravuje. 🫡 pic.twitter.com/Xqz2y1zzxc — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) May 2, 2026

Latem 2022 roku strażacy interweniowali w parku narodowym podczas największego jak dotąd pożaru w historii Czech. Ogień rozprzestrzenił się na obszarze przekraczającym 1000 hektarów.

Z płomieniami przez 21 dni walczyło 6000 strażaków. W gaszeniu pomagali m.in. polscy piloci śmigłowców. Mieszkańcy niektórych gmin musieli zostać ewakuowani.

ZOBACZ: Wybuch gazu w Anielinie, lądowały śmigłowce LPR. Nie żyje nastolatka

Ze względu na zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się pożarów meteorolodzy wzywają Czechów, aby nie rozpalali ognisk, zwłaszcza w lasach. Powinni też unikać wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię lub używania przenośnych kuchenek. Ludzie powinni również przestrzegać rozporządzeń i zakazów, które gminy i miasta mogą wydać w związku z suszą i zagrożeniem pożarowym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni