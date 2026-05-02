- Jako Europejczycy musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo - stwierdził Boris Pistorius. Podkreślił, że "wszystkie przyszłe misje wojskowe będą koordynowane z sojusznikami". Podał przykład państw wchodzących do grupy E5: Wielka Brytania, Francja, Polska i Włochy.

"Musimy wziąć większą odpowiedzialność". Niemcy wskazali na Polskę

Dodał również, że "można było się spodziewać" decyzji USA o wycofaniu części wojsk z Niemiec, dodając że ich obecność w Europie leży zarówno w niemieckim, jak i amerykańskim interesie.

Niemiecki polityk podkreślił, że Niemcy rozbudowują swoje siły zbrojne, szybciej kupując nowy sprzęt i budując odpowiednią infrastrukturę. To reakcja na decyzję Pentagonu, który poinformował o wycofaniu kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych miesięcy.

Rzecznik resortu Sean Parnell przekazał w wydanym oświadczeniu, że operacja zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Do tej pory w Niemczech stacjonowało ok. 36 tys. żołnierzy armii USA. Decyzja Amerykanów została ogłoszona kilka dni po tym, jak prezydent Trump zapowiedział, że rozważa taki ruch, sugerując że jest to odwet za postawę Niemiec wobec wojny USA z Iranem i krytykę interwencji ze strony niemieckich władz, w tym kanclerza Friedricha Merza.

Redukcja wojsk USA w Europie. Odwet Donalda Trumpa

Według portalu Politico, decyzja Trumpa miała zaskoczyć urzędników w Pentagonie, którzy nie planowali takiego ruchu.

"Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę!" - napisał w środę prezydent USA w serwisie Truth Social.

Donald Trump sugerował w ostatnich dniach, że podobne decyzje podejmie prawdopodobnie wobec Hiszpanii i Włoch, gdzie również znajdują się ważne bazy sił morskich i powietrznych USA. Polityk podczas spotkania z mediami w Gabinecie Owalnym powiedział, że Włochy nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a Hiszpania jest "okropna".

Amerykański prezydent wielokrotnie mówił, że choć USA pomagały sojusznikom, to sojusznicy im nie pomagają i zawiedliby także w ważnej sytuacji. W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich w ramach obecności rotacyjnej w czterech bazach w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania.

Według agencji Reutera, pod koniec 2025 r. liczba wojsk stacjonujących w Europie na stałe wynosiła ok. 68 tys., lecz nie uwzględniała ona m.in. żołnierzy w Polsce będących tam w większości w ramach obecności rotacyjnej. Poprzednie szacunki mówiły o całkowitej liczbie żołnierzy na ok. 80 tys.

