Reforma republikanów polega na wprowadzeniu przepisów, które wymagają od osób w wieku 19–64 lat co najmniej 80 godzin miesięcznie pracy, wolontariatu, nauki lub udziału w programach aktywizacyjnych. Gubernator Nebrask Jim Pillen przekonuje, że rozwiązanie to ma "promować długoterminową niezależność".

Według doniesień CNN, organizacje społeczne i eksperci ostrzegają przed skutkami ubocznymi nowych regulacji, zwłaszcza dla najuboższych. Z danych przywoływanych w analizach wynika, że w Nebrasce z programu Medicaid korzysta ok. 70 tys. osób, a liczba ta może spaść o 16–30 tys. do 2028 r. W skali całego kraju redukcja może objąć od 3 do 7 mln beneficjentów.

"Będzie to znacząca przeszkoda". Najubożsi mogą stracić ubezpieczenie

Krytycy podkreślają, że główną barierą nie będzie sama aktywność zawodowa, lecz wymogi administracyjne.

- Dla części osób będzie to znacząca przeszkoda - oceniła amerykańska ekspertka ds. polityki zdrowotnej, specjalizująca się w programie Medicaid i dostępie do ubezpieczeń dla osób o niskich dochodach, Jennifer Tolbert. Wskazała na to, że nawet spełniający kryteria mogą stracić ubezpieczenie z powodu braku odpowiednich zaświadczeń.

ZOBACZ: Trump zarzuca UE złamanie umowy, podniesie cła. "Z przyjemnością informuję"

Obawy dotyczą także tempa wdrażania przepisów. Program uruchomiono na osiem miesięcy przed ustawowym terminem, co – według organizacji społecznych – nie dało beneficjentom czasu na przygotowanie. Jak wskazała prawniczka i działaczka zajmująca się problemami opieki zdrowotnej w stanie Nebraska, Sarah Maresh, pośpiech doprowadzi do wielu szkód. Zwróciła ona uwagę, że uczestnicy programu nie są w dostatecznym stopniu zorientowani co do nowych zasad ubezpieczenia.

Medicaid w USA po nowemu. Dochód minimalny 580 dolarów

Według CNN szpitale ostrzegają, że nagłe zmiany mogą zwiększyć liczbę nieubezpieczonych pacjentów i pogłębić problemy finansowe placówek, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Władze stanowe zapewniają jednak, że prowadzą szeroką kampanię informacyjną i wysyłają "dziesiątki tysięcy" powiadomień, a ich "priorytetem jest jasne wyjaśnienie zmian i pomoc w utrzymaniu ubezpieczenia".

Nowe regulacje przewidują również dodatkowe wymogi weryfikacyjne – m.in. konieczność wykazania dochodu na poziomie co najmniej 580 dolarów miesięcznie lub przedstawienia danych kontaktowych pracodawców lub organizacji wolontariackich. W opinii krytyków nowych przepisów, jeszcze bardziej komplikuje to dostęp społeczeństwa do świadczeń zdrowotnych.

