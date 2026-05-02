Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę w Polsce będzie słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie okresami umiarkowane.

Prognoza pogody na majówkę. W niedzielę prawie 30 st. C

Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 16 st. C. miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu do około 23 st. C w centrum i 27 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich i południowych, na południu kraju zmienny z przewaga kierunków wschodnich.

Noc również zapowiada się pogodnie, jedynie na północnym zachodzie nad ranem zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Temperatura minimalna od około 4 st. C na południu, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C nad morzem. Chłodniej może być lokalnie w dolinach karpackich, tam około 1 st. C i przy gruncie około -2 st. C. Wiatr słaby, na północnym zachodzie okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

ZOBACZ: Niepokojące zjawisko na Bałtyku. Nie świadczy o niczym dobrym

Niedziela w Polsce zapowiada się słonecznie, jedynie na północnym zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 st. C na południowym wschodzie, około 25 st. C w centrum do 28 st. C na zachodzie kraju.

Chłodniej może być w rejonie Helu i miejscami na obszarach podgórskich Karpat, od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Zmiana pogody po weekendzie. Nadchodzą burze i ochłodzenie

Po zakończeniu długiego weekendu majowego w Polsce pogoda stopniowo zacznie się zmieniać. W poniedziałek na zachodzie i północy kraju należy spodziewać się opadów deszczu, miejscami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim wystąpią także burze.

Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura utrzyma się na poziomie od ok. 20-21 st. C na północy i południu kraju, do nawet 25-26 w innych częściach Polski.

Wtorek będzie dniem, w którym temperatury w wielu miejscach kraju zaczną spadać. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 15°C, a miejscami na południu i nad morzem około 8 st. C. W pozostałych województwach wciąż ciepło, mimo zachmurzenie dużego i umiarkowanego, od ok. 16-18 st. C na zachodzie, przez 22 st. C w centrum do nawet 25 st. C na Podkarpaciu. Podczas burz nastąpią porywiste podmuchy wiatru.

fot. IMGW

Niskie temperatury, miejscami przygruntowe przymrozki

Gwałtowny spadek temperatur utrzyma się w środę - temperatura nad morzem wyniesie od 8 do 11 st. C, lokalnie na Pomorzu spadnie nawet do 6 st. C. Na północnym zachodzie kraju termometry wskażą od 11 do 15 st. C.

Wysokie temperatury utrzymają się w pozostałej części Polski - zwłaszcza w centrum i na wschodzie, tam od 22 do 25 st. C. Na zachodzie, północy i w części centrum należy przygotować się na deszcze i burze, podczas których porywy wiatru wyniosą do 70 km/h. Polskę zdominują chmury, zachmurzenie będzie duże.

Ostatnim wyraźnie zimniejszym dniem będzie czwartek - w nocy mogą wystąpić przygruntowe przymrozki nawet do -2 st. C. Wschód i południe zdominują opady deszczu, chwilami intensywne. Temperatura minimalna od 4 st. C na północnym zachodzie do 13 st. C na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie do 17 st. C na południowym wschodzie. Padać będzie na wschodzie, w centrum i na południu - tam mogą wystąpić lokalne burze.

Od piątku temperatura stopniowo zacznie rosnąć, nad całą Polskę wróci także słoneczna pogoda z zachmurzeniem małym. Termometry wskażą od 11 do 18 st. C.

