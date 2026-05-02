Leżał ponad sto lat na dnie. Wrak amerykańskiego "Tampa" odnaleziony

Świat

U wybrzeży Wielkiej Brytanii odkryto wrak kutra Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych "Tampa". Jednostkę - na głębokości ponda 90 metrów - zlokalizowała brytyjska ekipa nurków. "Tampa" zatonęła podczas I wojny światowej po tym, jak została storpedowana przez niemiecką łódź podwodną. Śmierć ponieśli wszyscy ze 131 osobowej załogi.

Zdjęcie przedstawia historyczną fotografię statku USS Tampa obok fotografii wraku statku na dnie oceanu.
U.S. Coast Guard
Wrak kutra Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej "Tampa" został zlokalizowany i zidentyfikowany przez brytyjską ekipę nurków technicznych Gasperados - przekazała amerykańska straż przybrzeżna w mediach społecznościowych.

 

Miejsce zatonięcia znajduje się około 80 kilometrów od Newquay w Kornwalii w Wielkiej Brytanii. Wrak osiadł na głębokości ponad 90 metrów w Oceanie Atlantyckim.

 

"Tampa" zatonęła w 1918 roku podczas I wojny światowej po tym, jak została storpedowana przez niemiecką łódź podwodną. Statek zatonął w mniej niż trzy minuty, co spowodowało śmierć wszystkich 131 osób na pokładzie - 111 strażników wybrzeża, czterech członków personelu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych oraz 16 członków personelu brytyjskiej marynarki wojennej i cywilów.

 

Była to największa pojedyncza strata w amerykańskiej marynarce podczas I wojny światowej.

- Od 1790 roku Straż Przybrzeżna broniła naszego kraju podczas każdego konfliktu zbrojnego w historii Stanów Zjednoczonych, a dziedzictwo to odzwierciedla odwaga i poświęcenie załogi kutra Straży Przybrzeżnej "Tampa" - powiedział admirał Kevin Lunday, komendant Straży Przybrzeżnej.

 

- Kiedy w 1918 roku "Tampa" zatonęła wraz z całą załogą, pozostawiła w naszej służbie trwały smutek. Odnalezienie wraku łączy nas z ich poświęceniem i przypomina nam, że oddanie obowiązkom trwa. Zawsze będziemy o nich pamiętać. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować ich ducha w obronie Stanów Zjednoczonych - dodał.

 

ZOBACZ: Część amerykańskich żołnierzy opuści Europę. NATO: Współpracujemy, żeby zrozumieć cel

 

W 2023 roku zespół nurków Gasperados skontaktował się z Biurem Historyków Straży Przybrzeżnej w sprawie statku "Tampa". W ciągu ostatnich trzech lat ten składający się wyłącznie z wolontariuszy zespół przeprowadził szeroko zakrojone poszukiwania wraku.

 

- Przekazaliśmy ekipie nurkowej archiwalne dokumenty i dane techniczne, aby pomóc w potwierdzeniu lokalizacji wraku - powiedział dr William Thiesen, historyk Straży Przybrzeżnej Okręgu Atlantyckiego. - Obejmowały one archiwalne zdjęcia wyposażenia pokładowego, koła sterowego, dzwonu, uzbrojenia oraz archiwalne zdjęcia statku "Tampa" - wyjaśnił.

 

Straż Przybrzeżna opracowuje obecnie plany badań i eksploracji podwodnej we współpracy ze jednostkami specjalistycznymi, historykami, siłami kutrów, działem robotyki i systemów autonomicznych oraz bazą nurkową.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wystawa w PE. Kuzyn Kaczyńskiego pokazał swoje dzieła
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
HISTORIA MORSKAI WOJNA ŚWIATOWAKORNWALIAODNALEZIENIE WRAKUSTRAŻ PRZYBRZEŻNAŚWIATUSAWIELKA BRYTANIAWRAK TAMPA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 