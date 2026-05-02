Wrak kutra Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej "Tampa" został zlokalizowany i zidentyfikowany przez brytyjską ekipę nurków technicznych Gasperados - przekazała amerykańska straż przybrzeżna w mediach społecznościowych.

Miejsce zatonięcia znajduje się około 80 kilometrów od Newquay w Kornwalii w Wielkiej Brytanii. Wrak osiadł na głębokości ponad 90 metrów w Oceanie Atlantyckim.

"Tampa" zatonęła w 1918 roku podczas I wojny światowej po tym, jak została storpedowana przez niemiecką łódź podwodną. Statek zatonął w mniej niż trzy minuty, co spowodowało śmierć wszystkich 131 osób na pokładzie - 111 strażników wybrzeża, czterech członków personelu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych oraz 16 członków personelu brytyjskiej marynarki wojennej i cywilów.

Była to największa pojedyncza strata w amerykańskiej marynarce podczas I wojny światowej.

- Od 1790 roku Straż Przybrzeżna broniła naszego kraju podczas każdego konfliktu zbrojnego w historii Stanów Zjednoczonych, a dziedzictwo to odzwierciedla odwaga i poświęcenie załogi kutra Straży Przybrzeżnej "Tampa" - powiedział admirał Kevin Lunday, komendant Straży Przybrzeżnej.

- Kiedy w 1918 roku "Tampa" zatonęła wraz z całą załogą, pozostawiła w naszej służbie trwały smutek. Odnalezienie wraku łączy nas z ich poświęceniem i przypomina nam, że oddanie obowiązkom trwa. Zawsze będziemy o nich pamiętać. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować ich ducha w obronie Stanów Zjednoczonych - dodał.

W 2023 roku zespół nurków Gasperados skontaktował się z Biurem Historyków Straży Przybrzeżnej w sprawie statku "Tampa". W ciągu ostatnich trzech lat ten składający się wyłącznie z wolontariuszy zespół przeprowadził szeroko zakrojone poszukiwania wraku.

- Przekazaliśmy ekipie nurkowej archiwalne dokumenty i dane techniczne, aby pomóc w potwierdzeniu lokalizacji wraku - powiedział dr William Thiesen, historyk Straży Przybrzeżnej Okręgu Atlantyckiego. - Obejmowały one archiwalne zdjęcia wyposażenia pokładowego, koła sterowego, dzwonu, uzbrojenia oraz archiwalne zdjęcia statku "Tampa" - wyjaśnił.

Straż Przybrzeżna opracowuje obecnie plany badań i eksploracji podwodnej we współpracy ze jednostkami specjalistycznymi, historykami, siłami kutrów, działem robotyki i systemów autonomicznych oraz bazą nurkową.

