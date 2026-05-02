Autobus, który wyruszył ze stanu Jalisco, wypadł z drogi w pobliżu miejscowości Amatlan de Canas. Według informacji przekazanych przez władze stanowe, na które powołuje się Reuters, pasażerowie podróżowali do jednego z lokalnych ośrodków wypoczynkowych.

W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki z Nayarit oraz Jalisco. Działania służb spowodowały czasowe zamknięcie odcinka drogi. Służby techniczne i prokuratura rozpoczęły czynności mające na celu ustalenie bezpośrednich przyczyn katastrofy.

Na materiałach dokumentacyjnych udostępnionych przez służby ratownicze widoczny jest przewrócony na bok, zniszczony i pokryty błotem autokar.

Katastrofa autokaru w Meksyku. Służby badają przyczyny wypadku

Jak wynika z wstępnych komunikatów lokalnej policji, cytowanych przez portal El Universal, śledczy sprawdzają, czy przyczyną piątkowej tragedii mogła być awaria układu hamulcowego pojazdu. Agencja Reuters przypomina, że w Ameryce Łacińskiej często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

#Accidente | 💥🚌 Coordinan SAMU de Jalisco y CRUM Nayarit atención a pasajeros de autobús volcado



Lamentablemente 11 personas perdieron la vida



📎 Nota: https://t.co/pPBvP1bUuW@GobiernoJalisco pic.twitter.com/Ggr248W4z0 — @MetrópoliBahía (@metropolibahia) May 1, 2026

We wrześniu ubiegłego roku w centralnym Meksyku co najmniej 10 osób straciło życie, a 61 zostało rannych po kolizji pociągu towarowego z piętrowym autobusem pasażerskim. W lutym 2025 roku, w południowej części kraju doszło do jeszcze większej tragedii, gdy w zderzeniu autobusu jadącego z Cancun do stanu Tabasco z ciężarówką zginęło ponad 40 osób. Pojazd stanął wówczas w płomieniach.

Reuters zwraca uwagę, że autobusy dalekobieżne pozostają kluczowym elementem infrastruktury transportowej w Meksyku ze względu na niewystarczająco rozwiniętą sieć pasażerskich połączeń kolejowych.

Prezydent Claudii Sheinbaum zadeklarował jako priorytetowy cel rozbudowę krajowej sieci połączeń kolejowych, aby skomunikować regiony północne i centralne. Inwestycja ta ma na celu nie tylko usprawnienie komunikacji, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa podróżnych dzięki zmniejszenia natężenia ruchu i zależności Meksyku od transportu drogowego.

