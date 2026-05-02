Według członków prywatnej inicjatywy ratunkowej, około godziny 9:00 wieloryb nie znajdował się już w barce, w której był przewożony. Do uwolnienia doszło około 70 kilometrów od duńskiego Skagen. Na nagraniach z dronów widziano w wodzie pływającego wieloryba, jednak nie potwierdzono jednoznacznie, że był to Timmy.

Wieloryb Timmy wypłynął na wolność. Na świętowanie jeszcze za wcześnie

Transport ssaka morskiego był dużym wyzwaniem logistycznym. Przy użyciu holownika i barki przewieziono go przez kilka dni wokół północnego krańca Danii, z Bałtyku do bardziej odpowiednich dla niego wód Morza Północnego i dalej w kierunku Atlantyku. Początkowo akcję opóźniały trudne warunki pogodowe.

W trakcie rejsu usunięto siatkę zabezpieczającą wyjście z barki, umożliwiając zwierzęciu samodzielne wypłynięcie. Jak relacjonowano, Timmy początkowo nie wykazywał dużej chęci opuszczenia transportu.

Mimo udanego uwolnienia, naukowcy i organizacje zajmujące się ochroną wielorybów pozostają sceptyczni co do jego dalszych losów. Biolog morski Fabian Ritter podkreśla, że po długim okresie unieruchomienia nie jest pewne, czy zwierzę jest w stanie normalnie pływać i nurkować.

Dodatkowe obawy budzi stan zdrowia humbaka. Organizacja Whale and Dolphin Conservation (WDC) zaznacza, że o sukcesie można mówić dopiero wtedy, gdy wieloryb odzyska pełną sprawność, zacznie samodzielnie żerować i powróci do naturalnych migracji.

Zdaniem ekspertów szanse Timmy'ego na długoterminowe przeżycie są niewielkie. Brak działającego nadajnika dodatkowo utrudnia monitorowanie jego losów - jeśli zwierzę padnie w ciągu najbliższych dni lub tygodni, może to pozostać niezauważone.

"Niestety, ostatecznie umrze". Uratowany humbak jest bardzo osłabiony

Podobny sceptycyzm wyraził biolog morski Henning von Nordheim, zajmujący się ochroną oceanów. W rozmowie z tygodnikiem "Spiegel" ocenił, że humbak jest osłabiony, prawdopodobnie z powodu zablokowania gardła lub żołądka przez szorstkie resztki sieci lub inne ciała obce.

Zdaniem von Nordheima zwierzę potrzebowało raczej "niezakłóconego środowiska przypominającego hospicjum" u niemieckich wybrzeży niż transportu na otwarte morze. Istnieje także ryzyko, że osłabiony wieloryb ponownie skieruje się w stronę płytkich wód przybrzeżnych, co w przeszłości obserwowano u wyczerpanych osobników.

- Chciałem pogratulować ministrowi środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, że pozwolił humbakowi spokojnie umrzeć u naszych wybrzeży, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do tego momentu ta decyzja była słuszna - ocenił biolog. Von Nordheim podkreślił, że choć przetrwanie zwierzęcia byłoby bardzo pożądane, należy zostawić je w spokoju. - Niestety, ostatecznie umrze - stwierdził.

Losy humbaka, któremu nadano imię Timmy, śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę po raz pierwszy zauważono w nocy z 22 na 23 marca w pobliżu nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na mieliźnie. Choć zwierzę zdołało się wtedy uwolnić, potem kilkakrotnie utykało na płyciznach u niemieckich wybrzeży Bałtyku.

W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla nich odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożenie stanowi też działalność człowieka.

