Jak poinformował Wołodymyr Zełenski na platformie X, rozmowa dotyczyła przede wszystkim współpracy dwustronnej oraz europejskich aspiracji Ukrainy. Prezydent zaznaczył, że ważnym sygnałem było potwierdzenie przez stronę słowacką poparcia dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Słowacja ma być również gotowa dzielić się swoim doświadczeniem związanym z procesem akcesyjnym.

Obaj przywódcy uzgodnili także dalsze kroki w relacjach politycznych. Zaplanowano ich osobiste spotkanie w najbliższym czasie - dojdzie do niego w poniedziałek w Erywaniu podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dodatkowo rozważane są wzajemne wizyty w Kijowie i Bratysławie.

I have just spoken with Slovakia’s Prime Minister @RobertFicoSVK. We need strong relations between our countries, and both of us are interested in this. It was important to hear that Slovakia supports Ukraine’s membership in the European Union and is ready to share its experience… pic.twitter.com/LMXkXvgxUy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026

Fico w swoim oświadczeniu podkreślił, że mimo różnic w podejściu do niektórych tematów, Słowację i Ukrainę łączy wspólny interes w utrzymaniu dobrych stosunków. Zadeklarował również wsparcie dla integracji Ukrainy z Unią Europejską, argumentując, że stabilna i demokratyczna Ukraina leży w interesie regionu.

Premier Słowacji odniósł się także do kwestii wojny, zaznaczając, że ewentualne porozumienie pokojowe z Rosją może zostać osiągnięte wyłącznie za zgodą Ukrainy.

9 maja słowacki premier planuje z kolei odwiedzić Moskwę. Weźmie udział w Paradzie Zwycięstwa. - Mam nadzieję, że będę mógł złożyć kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza Armii Czerwonej w Moskwie - deklarował.

Polityk wspomniał, że w nadchodzących miesiącach będzie uczestniczył także w uroczystościach z okazji 82. rocznicy alianckich lądowań w Normandii oraz obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Fico to jeden z polityków europejskich, który utrzymuje kontakty z Rosjanami mimo agresji z 2022 roku.

