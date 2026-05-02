Władysław Kosiniak-Kamysz w opublikowanym przez siebie wpisie zwrócił także uwagę, że biało-czerwoną flagę noszą na swoich ramionach polscy żołnierze.

"Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biel i czerwień to symbol naszej tożsamości, historii i dumy narodowej. Te barwy towarzyszą nam przez pokolenia. Biało-czerwoną noszą na ramionach żołnierze Wojska Polskiego, którzy każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa" - napisał szef MON.

"Niech skłoni nas do zadumy". Dzień Flagi RP

"Niech ten wyjątkowy dzień skłoni nas do zadumy nad tym, co nas łączy – to historia, miłość do Ojczyzny i wspólna odpowiedzialność za Polskę" - zaapelował wicepremier.

Wpisy związane ze świętem obchodzonym 2 maja opublikowane zostały też m.in. na oficjalnych profilach prezydenta Karola Nawrockiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Flaga jest znakiem ciągłości — od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" - napisana na profiilu Kancelarii Prezydent. Do wpisu dołączono okolicznościowy film.

Kancelaria premiera zaapelowała o wywieszenie flag.

"2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – symbolu naszej wspólnoty, historii i dumy narodowej. Wywieśmy dziś biało-czerwoną z szacunkiem i radością!" - przekazano.

Dzień Flagi - uroczystości przed Pałacem Prezydenckim

Szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker przekazał w piątek, że podczas obchodów przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się uroczyste przekazanie 16 flag do szkół mundurowych w całej Polsce. Ceremonia odbędzie się o godz. 12 podczas uroczystości nominacji generalskich.

Ma to związek z wprowadzonym przez prezydenta Nawrockiego zwyczajem - co sobotę zmieniana jest flaga państwowa powiewająca nad Pałacem Prezydenckim.

Dzień Flagi RP obchodzony 2 maja został ustanowiony w 2004 roku; dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za Granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

