Dzień Flagi RP. Szef MON: Symbol naszej tożsamości, historii i dumy narodowej

"Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biel i czerwień to symbol naszej tożsamości, historii i dumy narodowej" - napisał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wpisy na temat święta zostały także opublikowane m.in. przez prezydenta Karola Nawrockiego i kancelarię premiera.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi

Władysław Kosiniak-Kamysz w opublikowanym przez siebie wpisie zwrócił także uwagę, że biało-czerwoną flagę noszą na swoich ramionach polscy żołnierze. 

 

"Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biel i czerwień to symbol naszej tożsamości, historii i dumy narodowej. Te barwy towarzyszą nam przez pokolenia. Biało-czerwoną noszą na ramionach żołnierze Wojska Polskiego, którzy każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa" - napisał szef MON. 

"Niech skłoni nas do zadumy". Dzień Flagi RP

"Niech ten wyjątkowy dzień skłoni nas do zadumy nad tym, co nas łączy – to historia, miłość do Ojczyzny i wspólna odpowiedzialność za Polskę" - zaapelował wicepremier.

 

 

 

 

Wpisy związane ze świętem obchodzonym 2 maja opublikowane zostały też m.in. na oficjalnych profilach prezydenta Karola Nawrockiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

"Flaga jest znakiem ciągłości — od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" - napisana na profiilu Kancelarii Prezydent. Do wpisu dołączono okolicznościowy film.

 

 

 

 

Kancelaria premiera zaapelowała o wywieszenie flag.

 

"2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – symbolu naszej wspólnoty, historii i dumy narodowej. Wywieśmy dziś biało-czerwoną z szacunkiem i radością!" - przekazano.

 

 

Dzień Flagi - uroczystości przed Pałacem Prezydenckim

Szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker przekazał w piątek, że podczas obchodów przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się uroczyste przekazanie 16 flag do szkół mundurowych w całej Polsce. Ceremonia odbędzie się o godz. 12 podczas uroczystości nominacji generalskich.

 

Ma to związek z wprowadzonym przez prezydenta Nawrockiego zwyczajem - co sobotę zmieniana jest flaga państwowa powiewająca nad Pałacem Prezydenckim.

 

 

Dzień Flagi RP obchodzony 2 maja został ustanowiony w 2004 roku; dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za Granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

 

